Galería | Numerosos invitados escucharon el análisis geopolítico de Juan Verde en el Foro La Región celebrado en el Restaurante Sanmiguel
UNA GRAN ACOGIDA
Los asistentes al Foro La Región pudieron escuchar en el Restaurante Sanmiguel el análisis de Juan Verde sobre los grandes cambios geopolíticos y económicos que están transformando el mundo, con especial atención al nuevo equilibrio entre Estados Unidos y China, el retroceso del multilateralismo y la necesidad de que las empresas se adapten a un escenario marcado por la incertidumbre.
Durante la ponencia, el estratega señaló la energía, las cadenas de suministro, la tecnología, la sostenibilidad y la defensa como los sectores que concentrarán buena parte de la inversión mundial en los próximos años, además de detenerse en las oportunidades que este nuevo contexto abre para Europa, España y Galicia.
En el caso gallego, destacó el potencial de la comunidad en ámbitos como la industria agroalimentaria, la minería, las energías limpias, la construcción naval, la aviación o los drones, y cerró su intervención animando a empresarios y responsables públicos a aprovechar este momento de transformación como una oportunidad para anticiparse y ganar competitividad.
A la cita acudieron numerosos invitados entre los que se encontraron autoridades, empresarios, políticos, colaboradores y suscriptores vinculados a La Región y otras personallidades.
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Durante la presentación del acto, Carlos Barbosa, subdirector general de La Región; Juan Verde, estratega global, asesor de líderes mundiales y protagonista del Foro La Región; José Manuel Baltar, senador por el Partido Popular y presentador del ponente; Carmen Rivas, directora digital de La Región, y Marta Nóvoa, vicepresidenta primera de la Diputación de Ourense y alcaldesa de San Cibrao das Viñas.
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Alán Pérez
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Juan Verde saluda a Manuel Baltar tras escuchar su presentación.
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Alan Perez
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Manuel Baltar durante su intervención en la que introdujo al ponente, el analista Juan Verde.
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Alan Perez
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El consultor y analista geopolítico Juan Verde en el Foro La Región celebrado en el Restaurante Sanmiguel.
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Alán Pérez
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MESA RÍO MIÑO: Carlos Barbosa, subdirector general de La Región; José Barreira, propietario del área de servicio Puerta Europa; Juan Verde, estratega global, asesor de líderes mundiales y protagonista del Foro La Región; José Manuel Baltar, senador por el Partido Popular y presentador del ponente; Carmen Rivas, directora digital de La Región, y Marta Nóvoa, vicepresidenta primera de la Diputación de Ourense y alcaldesa de San Cibrao das Viñas.
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Alán Pérez
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MESA RÍO SIL Miguel Ruiz, fiscal en Ourense; Rafael López, teniente coronel de la Guardia Civil; Julio Rodríguez, director de Atlántico Diario; Lara González, directora de zona de Abanca; José María Jarón, director territorial de ABANCA en Ourense; José Ángel Barreira, del Grupo Familia Barreira, y Ana Méndez, directora de Galicia Calidade y portavoz del PP en Ourense.
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Lucía Otero
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MESA RÍO TÁMEGA Antonio Nespereira, periodista y presentador del Foro La Región; Mauro Outeiriño, gerente de La Región; Santiago Gómez Randulfe, presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos de Ourense; José Manuel Nogueira, de banca institucional de Abanca; Jaime Pereira, secretario general de la CEO, y Manuel Díaz, director de Marcelino Díaz.
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Alan Perez
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MESA RÍO ARNOIA Irene Viña, directora de La Región Internacional; Lisardo González, propietario de Maderas San Martín; Emilio González, presidente de la asociación de comerciantes de la Plaza de Abastos Número 1 de Ourense; José Ramón Carnero, de Banco Santander, y Rosa Sánchez Gándara, senadora por el Partido Popular.
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Lucía Otero
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Juan Verde en un momento de su intervención en el Foro La Región.
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Alán Pérez
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MESA RÍO XARES Juan Casares, diputado por el PP en el Parlamento de Galicia; Iago Tabarés, abogado y diputado por el BNG en el Parlamento de Galicia; Jorge Villarino, director de publicidad de La Región; José Manuel López, gerente de la Fundación Dorzán; Martín Outeiriño, de La Región; Miguel Michinel, catedrático de la Universidad de Vigo, y Helena Iglesias, docente.
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Alan Perez
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MESA RÍO BIBEI Carlos Simón Cabo, de ICAM Abogados; José Manuel Pena, administrador de Venaver; Jorge Pumar, director territorial de Industria de la Xunta de Galicia; Manuela Seguí, titular de Asesoría Fidel; María Galende, de Blanco & Galende Abogados; Loli Alonso, jefa de administración de Atlántico Diario, y Fernando Blanco, de Blanco & Galende Abogados.
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Lucía Otero
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MESA RÍO MAO José Armada, director territorial de Medio Rural en Ourense; Felipe Ferreiro, presidente de Cruz Roja Ourense; César Enríquez, de Adega Cachín; Jesús Castro, gerente de Soluciones de Cardioprotección, y Guillermo Díez, economista.
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Alan Perez
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MESA RÍO AVIA Elena Ribao, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias; José Juan Pérez, director del colegio Luis Vives; José Antonio Pérez, abogado; Benito Iglesias, analista inmobiliario; Amador Vázquez, alcalde de Vilamarín; Olga Santos, presidenta de Artesanos de Ourense; Roberto González, presidente de O Afiador, y Ramón Gayoso, de Banco Sabadell.
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Lucía Otero
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MESA RÍO LIMIA Esther Diz, de Covalingua LLC; Sergio Gastón, de Palo Alto Digital; José Manuel Soto, presidente de la Asociación Justicia y Honor; Loreto Puente, directora de Kurage Psicología; Patricia Cameselle, CEO de Silema Projects; Javier López, socio director de Working Capital, y Luis Rivera, presidente del Centro Comercial Aberto Ourense Centro.
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Alan Perez
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MESA RÍO NaVEA Fernando Guirado, agente inmobiliario en Inmofergui; Lalo Gómez, de Sublime Deporte; Juanjo Feijóo, colaborador de La Región; Aída González, consultora en comunicación; José Barreda, de Novelty; Luis García, de MC Mutual, y Alejandro Cruz, gerente de Lacados Miño.
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Lucía Otero
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Juan Verde responde a una de las cuestiones planteadas por el público.
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Alán Pérez
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El periodista y presentador del Foro La Región tuvo la oportunidad de leer un fragmento del libro escrito por Juan Verde en el turno de preguntas.
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Alán Pérez
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El confernciante Juan Verde firma en el libro de invitados al Foro La Región.
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Alán Pérez
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El asesor de líderes mundiales Juan Verde analizó en el Foro La Región las transformaciones del nuevo orden mundial y fue entrevistado por la periodista Natalia Yáñez para la audiencia de Telemiño.
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Alán Pérez