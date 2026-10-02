Galería | Numerosos invitados escucharon el análisis geopolítico de Juan Verde en el Foro La Región celebrado en el Restaurante Sanmiguel

Todos los asistentes en el salón del Restaurante Sanmiguel durante el desarrollo del Foro La Región.

Durante la ponencia, el estratega señaló la energía, las cadenas de suministro, la tecnología, la sostenibilidad y la defensa como los sectores que concentrarán buena parte de la inversión mundial en los próximos años, además de detenerse en las oportunidades que este nuevo contexto abre para Europa, España y Galicia.

En el caso gallego, destacó el potencial de la comunidad en ámbitos como la industria agroalimentaria, la minería, las energías limpias, la construcción naval, la aviación o los drones, y cerró su intervención animando a empresarios y responsables públicos a aprovechar este momento de transformación como una oportunidad para anticiparse y ganar competitividad.

A la cita acudieron numerosos invitados entre los que se encontraron autoridades, empresarios, políticos, colaboradores y suscriptores vinculados a La Región y otras personallidades.