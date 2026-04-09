Directo | Jordi Sevilla protagoniza el Foro La Región "Momento de España"

Foro La Región | "Momento de España", por Jordi Sevilla

Jordi Sevilla es economista, licenciado por la Universidad de Valencia y miembro del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Ha ocupado diversos cargos públicos, como diputado (2000-2009), jefe de gabinete en varios ministerios y Ministro de Administraciones Públicas (2004–2007).

En el ámbito privado, ha trabajado como asesor en PwC, en la consultora LLYC y ha presidido Red Eléctrica de España (2018–2020). Actualmente participa en consejos asesores, es Senior Advisor y preside el consejo social de la UNIR. También ha sido profesor, articulista en Cinco Días y autor de varios libros sobre economía y sociedad.

Ahora, protagoniza el Foro La Región "Momento de España".

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