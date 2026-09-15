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Robert Amsterdam aborda la "valentía moral" en el nuevo ciclo del Foro La Región

Vídeo | Robert Amsterdam aborda la "valentía moral" en el nuevo ciclo del Foro La Región

PREGUNTAS NECESARIAS

Vuelve a ver la intervención en el Foro La Región del socio fundador de Amsterdam & Partners LLP, que analizó las claves de la geopolítica y los derechos humanos en este nuevo ciclo de conferencias.

La Región
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Publicado: 15 sep 2026 - 18:15 Actualizado: 15 sep 2026 - 18:43
Robert Amsterdam aborda la "valentía moral" en el nuevo ciclo del Foro La Región
Robert Amsterdam aborda la "valentía moral" en el nuevo ciclo del Foro La Región

El jurista de prestigio internacional Robert Amsterdam participó el pasado jueves en la ponencia titulada "La valentía moral y las preguntas necesarias", una cita que se enmarcó en el nuevo ciclo del Foro La Región, y que tuvo lugar en el Restaurante A Carballeira de Santa Cruz. El prestigioso letrado ha sido definido por el exembajador británico en Rusia, Andrew Wood, como un abogado caracterizado por su determinación a la hora de plantear cuestiones complejas e incómodas en el ámbito global.

Socio fundador del despacho Amsterdam & Partners LLP, con oficinas operativas en Londres y Washington, Amsterdam acumula una dilatada carrera representando a estados, líderes políticos, corporaciones multinacionales y grandes patrimonios. Especializado en la resolución de litigios de alto nivel en mercados emergentes y en la protección de los derechos humanos, su trayectoria fue reconocida con el premio global de litigios pro bono de la publicación The American Lawyer.

Vídeo completo

Vuelve a ver aquí la conferencia.

Entrevista previa

En su visita a Ourense, además, Amsterdam pasó por el micrófono de Telemiño para ofrecer una entrevista personal.

Puedes verla en el vídeo superior, doblada al español.

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