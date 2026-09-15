Vídeo | Robert Amsterdam aborda la "valentía moral" en el nuevo ciclo del Foro La Región
PREGUNTAS NECESARIAS
Vuelve a ver la intervención en el Foro La Región del socio fundador de Amsterdam & Partners LLP, que analizó las claves de la geopolítica y los derechos humanos en este nuevo ciclo de conferencias.
El jurista de prestigio internacional Robert Amsterdam participó el pasado jueves en la ponencia titulada "La valentía moral y las preguntas necesarias", una cita que se enmarcó en el nuevo ciclo del Foro La Región, y que tuvo lugar en el Restaurante A Carballeira de Santa Cruz. El prestigioso letrado ha sido definido por el exembajador británico en Rusia, Andrew Wood, como un abogado caracterizado por su determinación a la hora de plantear cuestiones complejas e incómodas en el ámbito global.
Socio fundador del despacho Amsterdam & Partners LLP, con oficinas operativas en Londres y Washington, Amsterdam acumula una dilatada carrera representando a estados, líderes políticos, corporaciones multinacionales y grandes patrimonios. Especializado en la resolución de litigios de alto nivel en mercados emergentes y en la protección de los derechos humanos, su trayectoria fue reconocida con el premio global de litigios pro bono de la publicación The American Lawyer.
Vídeo completo
Vuelve a ver aquí la conferencia.
Entrevista previa
En su visita a Ourense, además, Amsterdam pasó por el micrófono de Telemiño para ofrecer una entrevista personal.
Puedes verla en el vídeo superior, doblada al español.
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