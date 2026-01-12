Los 200 mil funcionarios de Galicia recibirán un pago único en enero con el incremento del 2,5% de su sueldo
SUBIDA DE SUELDO
Esta misma semana, y mediante un único pago, los empleados públicos cobrarán un incremento del 2,5% de su salario, dentro de la subida salarial aprobada por el Gobierno central para todos los funcionarios. Cada gobierno autonómico gestiona esta subida y en Galicia, los alrededor de 200 mil funcionarios recibirán esta semana dicho pago.
Los funcionarios públicos gallegos cobrarán el incremento del 2,5% de su salario correspondiente a 2025 en la próxima semana, en línea con el aumento salarial de los trabajadores en el sector público aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre.
Este aumento se reflejará está misma semana y será en un único pago, informó Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, en la rueda de prensa tras la celebración del primer Consello de 2026.
Los funcinarios gallegos, un 4% más que en 20225
El presidente de la Xunta también comentó que la nómina de enero de los servidores públicos gallegos registrará un aumento del 1,5% como se aprobó por parte del Gobierno de España en el mes anterior.
Con esto, los funcionarios gallegos cobrarán en enero un 4% más que en 2025. Esta situación supondrá un gasto de 231 millones de euros en Galicia para el año 2026.
