Las 37 medidas con las que Galicia quiere mejorar la gestión de las bajas laborales
BIENESTAR LABORAL
El plan de la Xunta de Galicia movilizará 45 millones hasta 2029 e incluye ayudas para contratar sustitutos, apoyo psicológico y musculoesquelético y un nuevo sistema de acompañamiento tras una incapacidad temporal
La Xunta de Galicia ha aprobado el Plan Integral para la mejora de la prevención, el bienestar laboral y la reincorporación saludable al trabajo en Galicia 2026-2029, dotado con 45 millones de euros y 37 medidas. El documento, acordado en el marco del Diálogo Social con UGT-Galicia y la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), busca mejorar la prevención, agilizar la gestión de las incapacidades temporales y facilitar la vuelta al trabajo.
El plan se articula en torno a tres ejes: prevención, agilización de los trámites sanitarios y corresponsabilidad de trabajadores y empresas. Según la Xunta, Galicia ocupa la segunda posición de España en ausencias laborales, con un coste estimado de 2.000 millones de euros al año.
Todas las medidas del plan
Prevención y bienestar laboral
- Aprobación de la Estrategia de Bienestar Laboral de Galicia, actualmente en proceso participativo
- Refuerzo del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga)
- Especial atención a los trastornos musculoesqueléticos y a los riesgos psicosociales y de salud mental
- Actuaciones frente a la siniestralidad, las enfermedades profesionales y los riesgos derivados de los cambios tecnológicos y climáticos
- Impulso de una cultura del bienestar laboral que vaya más allá de los mínimos legales
Ayudas para empresas y autónomos
- Ayudas para invertir en equipamiento ergonómico, previa evaluación de las necesidades
- Creación del programa Coida Peme, con atención psicológica y musculoesquelética permanente para las plantillas, de acceso voluntario y confidencial
- Ayudas a microempresas y autónomos para contratar sustitutos durante incapacidades temporales de larga duración
- Financiación de herramientas, equipamientos y adaptaciones para facilitar la vuelta al puesto
- Apoyo específico a pymes, microempresas y autónomos
Vuelta al trabajo después de una baja
- Creación de un mecanismo piloto de acompañamiento a la reincorporación
- Galicia será la primera comunidad en impulsar esta figura, según la Xunta
- Creación del coordinador de reincorporación, que acompañará voluntariamente al trabajador
- Facilitará la coordinación entre trabajador, empresa y servicio de prevención
- No tendrá acceso a la historia clínica ni interferirá en las decisiones médicas
- El objetivo será facilitar una vuelta saludable y evitar recaídas
También se creará la Fiestra Única Galega de Saúde Laboral e Apoio á Reincorporación Saudable, un servicio público y gratuito que ofrecerá:
- Diagnóstico preventivo
- Asesoramiento y orientación
- Formación
- Tramitación acompañada de ayudas
- Apoyo en los procesos de reincorporación
Gestión de las incapacidades temporales
El plan contempla además medidas para agilizar los procesos y reducir cargas administrativas, siempre respetando el criterio clínico de los profesionales sanitarios:
- Unidades especializadas para los procesos de mayor incidencia, especialmente patologías musculoesqueléticas y psiquiatría menor
- Incorporación de la historia laboral a la historia clínica
- Medidas para reducir la carga de trabajo de los sanitarios
- Reducción de desplazamientos innecesarios de los pacientes
- Continuidad de las medidas del plan de mejora de la gestión y control de la incapacidad temporal puesto en marcha por Sanidade en 2024
- Refuerzo de la inspección médica del sistema sanitario gallego con 18 nuevos profesionales
- Emisión de partes de baja desde los servicios de admisión hospitalaria para determinados pacientes ingresados con cirugía programada
La Xunta recalca que la baja y el alta son decisiones clínicas que deben estar respaldadas por las necesidades asistenciales y el criterio de los profesionales sanitarios.
Derechos y deberes durante una baja
- Envío de una carta divulgativa sobre derechos y deberes durante la incapacidad temporal
- Información sobre derechos, plazos, citas, apoyos, confidencialidad y reincorporación
- Creación de un protocolo frente a posibles abusos de las bajas, basado en indicios objetivos y valoración individualizada
- Garantías para evitar la estigmatización de las personas de baja
- Actuación también ante posibles prácticas empresariales contrarias a la normativa
Seguimiento del plan
La aplicación y evaluación del programa contará con tres instrumentos:
- Mesa Galega Permanente de Coordinación Operativa
- Observatorio Galego de Benestar Laboral e Incapacidade Temporal
- Comisión de Seguimiento Tripartita, formada por Xunta, UGT-Galicia y CEG
Las peticiones de Galicia al Gobierno central
El plan incluye un anexo con medidas que dependen de la Administración General del Estado:
- Refuerzo del personal médico inspector del INSS
- Un plan de choque para las incapacidades temporales de más de 365 días, cuya gestión corresponde al Estado
- Anticipar la valoración de estos procesos antes de alcanzar los 365 días
- Revisar la normativa para evitar prolongaciones innecesarias
- Crear un sistema estatal de información integrado e interoperable para agilizar el intercambio de información entre administraciones y agentes implicados
El plan tendrá vigencia hasta 2029 y, según la Xunta, pretende reducir las ausencias evitables y mejorar tanto la prevención como la atención durante las bajas y la reincorporación al puesto de trabajo.
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