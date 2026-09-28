Las 37 medidas con las que Galicia quiere mejorar la gestión de las bajas laborales

BIENESTAR LABORAL

El plan de la Xunta de Galicia movilizará 45 millones hasta 2029 e incluye ayudas para contratar sustitutos, apoyo psicológico y musculoesquelético y un nuevo sistema de acompañamiento tras una incapacidad temporal

Galicia pone en marcha 37 medidas para prevenir bajas y facilitar la reincorporación laboral.
Galicia pone en marcha 37 medidas para prevenir bajas y facilitar la reincorporación laboral. | La Región

La Xunta de Galicia ha aprobado el Plan Integral para la mejora de la prevención, el bienestar laboral y la reincorporación saludable al trabajo en Galicia 2026-2029, dotado con 45 millones de euros y 37 medidas. El documento, acordado en el marco del Diálogo Social con UGT-Galicia y la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), busca mejorar la prevención, agilizar la gestión de las incapacidades temporales y facilitar la vuelta al trabajo.

El plan se articula en torno a tres ejes: prevención, agilización de los trámites sanitarios y corresponsabilidad de trabajadores y empresas. Según la Xunta, Galicia ocupa la segunda posición de España en ausencias laborales, con un coste estimado de 2.000 millones de euros al año.

Todas las medidas del plan

Prevención y bienestar laboral

  • Aprobación de la Estrategia de Bienestar Laboral de Galicia, actualmente en proceso participativo
  • Refuerzo del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga)
  • Especial atención a los trastornos musculoesqueléticos y a los riesgos psicosociales y de salud mental
  • Actuaciones frente a la siniestralidad, las enfermedades profesionales y los riesgos derivados de los cambios tecnológicos y climáticos
  • Impulso de una cultura del bienestar laboral que vaya más allá de los mínimos legales

Ayudas para empresas y autónomos

  • Ayudas para invertir en equipamiento ergonómico, previa evaluación de las necesidades
  • Creación del programa Coida Peme, con atención psicológica y musculoesquelética permanente para las plantillas, de acceso voluntario y confidencial
  • Ayudas a microempresas y autónomos para contratar sustitutos durante incapacidades temporales de larga duración
  • Financiación de herramientas, equipamientos y adaptaciones para facilitar la vuelta al puesto
  • Apoyo específico a pymes, microempresas y autónomos

Vuelta al trabajo después de una baja

  • Creación de un mecanismo piloto de acompañamiento a la reincorporación
  • Galicia será la primera comunidad en impulsar esta figura, según la Xunta
  • Creación del coordinador de reincorporación, que acompañará voluntariamente al trabajador
  • Facilitará la coordinación entre trabajador, empresa y servicio de prevención
  • No tendrá acceso a la historia clínica ni interferirá en las decisiones médicas
  • El objetivo será facilitar una vuelta saludable y evitar recaídas

También se creará la Fiestra Única Galega de Saúde Laboral e Apoio á Reincorporación Saudable, un servicio público y gratuito que ofrecerá:

  • Diagnóstico preventivo
  • Asesoramiento y orientación
  • Formación
  • Tramitación acompañada de ayudas
  • Apoyo en los procesos de reincorporación

Gestión de las incapacidades temporales

El plan contempla además medidas para agilizar los procesos y reducir cargas administrativas, siempre respetando el criterio clínico de los profesionales sanitarios:

  • Unidades especializadas para los procesos de mayor incidencia, especialmente patologías musculoesqueléticas y psiquiatría menor
  • Incorporación de la historia laboral a la historia clínica
  • Medidas para reducir la carga de trabajo de los sanitarios
  • Reducción de desplazamientos innecesarios de los pacientes
  • Continuidad de las medidas del plan de mejora de la gestión y control de la incapacidad temporal puesto en marcha por Sanidade en 2024
  • Refuerzo de la inspección médica del sistema sanitario gallego con 18 nuevos profesionales
  • Emisión de partes de baja desde los servicios de admisión hospitalaria para determinados pacientes ingresados con cirugía programada

La Xunta recalca que la baja y el alta son decisiones clínicas que deben estar respaldadas por las necesidades asistenciales y el criterio de los profesionales sanitarios.

Derechos y deberes durante una baja

  • Envío de una carta divulgativa sobre derechos y deberes durante la incapacidad temporal
  • Información sobre derechos, plazos, citas, apoyos, confidencialidad y reincorporación
  • Creación de un protocolo frente a posibles abusos de las bajas, basado en indicios objetivos y valoración individualizada
  • Garantías para evitar la estigmatización de las personas de baja
  • Actuación también ante posibles prácticas empresariales contrarias a la normativa

Seguimiento del plan

La aplicación y evaluación del programa contará con tres instrumentos:

  • Mesa Galega Permanente de Coordinación Operativa
  • Observatorio Galego de Benestar Laboral e Incapacidade Temporal
  • Comisión de Seguimiento Tripartita, formada por Xunta, UGT-Galicia y CEG

Las peticiones de Galicia al Gobierno central

El plan incluye un anexo con medidas que dependen de la Administración General del Estado:

  • Refuerzo del personal médico inspector del INSS
  • Un plan de choque para las incapacidades temporales de más de 365 días, cuya gestión corresponde al Estado
  • Anticipar la valoración de estos procesos antes de alcanzar los 365 días
  • Revisar la normativa para evitar prolongaciones innecesarias
  • Crear un sistema estatal de información integrado e interoperable para agilizar el intercambio de información entre administraciones y agentes implicados

El plan tendrá vigencia hasta 2029 y, según la Xunta, pretende reducir las ausencias evitables y mejorar tanto la prevención como la atención durante las bajas y la reincorporación al puesto de trabajo.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats