Las 37 medidas con las que Galicia quiere mejorar la gestión de las bajas laborales

Galicia pone en marcha 37 medidas para prevenir bajas y facilitar la reincorporación laboral.

La Xunta de Galicia ha aprobado el Plan Integral para la mejora de la prevención, el bienestar laboral y la reincorporación saludable al trabajo en Galicia 2026-2029, dotado con 45 millones de euros y 37 medidas. El documento, acordado en el marco del Diálogo Social con UGT-Galicia y la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), busca mejorar la prevención, agilizar la gestión de las incapacidades temporales y facilitar la vuelta al trabajo.

El plan se articula en torno a tres ejes: prevención, agilización de los trámites sanitarios y corresponsabilidad de trabajadores y empresas. Según la Xunta, Galicia ocupa la segunda posición de España en ausencias laborales, con un coste estimado de 2.000 millones de euros al año.

Todas las medidas del plan

Prevención y bienestar laboral

Aprobación de la Estrategia de Bienestar Laboral de Galicia , actualmente en proceso participativo

Refuerzo del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga)

Especial atención a los trastornos musculoesqueléticos y a los riesgos psicosociales y de salud mental

Actuaciones frente a la siniestralidad, las enfermedades profesionales y los riesgos derivados de los cambios tecnológicos y climáticos

Impulso de una cultura del bienestar laboral que vaya más allá de los mínimos legales

Ayudas para empresas y autónomos

Ayudas para invertir en equipamiento ergonómico , previa evaluación de las necesidades

Creación del programa Coida Peme , con atención psicológica y musculoesquelética permanente para las plantillas, de acceso voluntario y confidencial

Ayudas a microempresas y autónomos para contratar sustitutos durante incapacidades temporales de larga duración

Financiación de herramientas, equipamientos y adaptaciones para facilitar la vuelta al puesto

Apoyo específico a pymes, microempresas y autónomos

Vuelta al trabajo después de una baja

Creación de un mecanismo piloto de acompañamiento a la reincorporación

Galicia será la primera comunidad en impulsar esta figura, según la Xunta

Creación del coordinador de reincorporación , que acompañará voluntariamente al trabajador

Facilitará la coordinación entre trabajador, empresa y servicio de prevención

No tendrá acceso a la historia clínica ni interferirá en las decisiones médicas

El objetivo será facilitar una vuelta saludable y evitar recaídas

También se creará la Fiestra Única Galega de Saúde Laboral e Apoio á Reincorporación Saudable, un servicio público y gratuito que ofrecerá:

Diagnóstico preventivo

Asesoramiento y orientación

Formación

Tramitación acompañada de ayudas

Apoyo en los procesos de reincorporación

Gestión de las incapacidades temporales

El plan contempla además medidas para agilizar los procesos y reducir cargas administrativas, siempre respetando el criterio clínico de los profesionales sanitarios:

Unidades especializadas para los procesos de mayor incidencia, especialmente patologías musculoesqueléticas y psiquiatría menor

Incorporación de la historia laboral a la historia clínica

Medidas para reducir la carga de trabajo de los sanitarios

Reducción de desplazamientos innecesarios de los pacientes

Continuidad de las medidas del plan de mejora de la gestión y control de la incapacidad temporal puesto en marcha por Sanidade en 2024

Refuerzo de la inspección médica del sistema sanitario gallego con 18 nuevos profesionales

Emisión de partes de baja desde los servicios de admisión hospitalaria para determinados pacientes ingresados con cirugía programada

La Xunta recalca que la baja y el alta son decisiones clínicas que deben estar respaldadas por las necesidades asistenciales y el criterio de los profesionales sanitarios.

Derechos y deberes durante una baja

Envío de una carta divulgativa sobre derechos y deberes durante la incapacidad temporal

Información sobre derechos, plazos, citas, apoyos, confidencialidad y reincorporación

Creación de un protocolo frente a posibles abusos de las bajas , basado en indicios objetivos y valoración individualizada

Garantías para evitar la estigmatización de las personas de baja

Actuación también ante posibles prácticas empresariales contrarias a la normativa

Seguimiento del plan

La aplicación y evaluación del programa contará con tres instrumentos:

Mesa Galega Permanente de Coordinación Operativa

Observatorio Galego de Benestar Laboral e Incapacidade Temporal

Comisión de Seguimiento Tripartita, formada por Xunta, UGT-Galicia y CEG

Las peticiones de Galicia al Gobierno central

El plan incluye un anexo con medidas que dependen de la Administración General del Estado:

Refuerzo del personal médico inspector del INSS

Un plan de choque para las incapacidades temporales de más de 365 días , cuya gestión corresponde al Estado

Anticipar la valoración de estos procesos antes de alcanzar los 365 días

Revisar la normativa para evitar prolongaciones innecesarias

Crear un sistema estatal de información integrado e interoperable para agilizar el intercambio de información entre administraciones y agentes implicados

El plan tendrá vigencia hasta 2029 y, según la Xunta, pretende reducir las ausencias evitables y mejorar tanto la prevención como la atención durante las bajas y la reincorporación al puesto de trabajo.