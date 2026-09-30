Más de 8.000 residentes de la UE en Galicia ya tienen voto en las municipales

Galicia cuenta con 8.256 ciudadanos de la Unión Europea que residen en la comunidad inscritos para poder votar en las elecciones municipales del 23 de mayo de 2027. Además, un total de 10.864 comunitarios tienen hasta el 30 de diciembre de 2026 de plazo para manifestar su voluntad de ejercer el sufragio.

De tal forma, el total de comunitarios que podrían ejercer su derecho a voto en las municipales gallegas ascendería a 19.120 personas como máximo potencial en el caso de que todos los pendientes manifiesten su voluntad, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este miércoles.

Para poder votar se requiere haber manifestado previamente su voluntad de ejercer ese derecho, trámite que ha sido posible realizar tanto en los concellos de forma continuada desde el año 2006 como telemáticamente, desde el año 2020, a través de un procedimiento habilitado en la Sede Electrónica del INE.

Quienes figuren inscritos en el censo electoral por haber manifestado con anterioridad su intención de votar en España, mantienen su condición de electores sin necesidad de cumplimentar una nueva declaración.

Esta condición se mantiene hasta que soliciten su exclusión o dejen de residir en España. Hasta la fecha, hay 345.312 electores de la Unión Europea inscritos en el censo electoral para las elecciones municipales, de los cuales 8.256 están en Galicia.

Por su parte, la Oficina del Censo Electoral ha enviado una comunicación a 515.363 ciudadanos de la Unión Europea para facilitar este trámite, en el que caso de ser nuevos o de no haber manifestado con anterioridad esta intención. Entre ellos, 10.864 se encuentran en Galicia. Según explica el INE, los ciudadanos de la UE que quieran votar, que estén registrados en el censo electoral y que no hayan manifestado anteriormente su voluntad de ejercer el derecho de voto en las elecciones municipales, podrán hacerlo por alguno de los procedimientos establecidos.

Trámites

Con carácter general, la manifestación de voluntad la pueden realizar en cualquier momento a través de la Sede electrónica del INE, si disponen de Cl@ve o acudiendo a los ayuntamientos en los que estén empadronados donde les facilitarán un impreso elaborado por la Oficina del Censo Electoral (OCE) para ello. Este impreso está también disponible en la Sede electrónica del INE y puede ser cumplimentado por el ciudadano antes de acudir a su ayuntamiento.

Para facilitar este trámite, la OCE va a enviar por correo postal una comunicación a 515.363 registrados a los que no se ha dirigido en anteriores elecciones y no han manifestado esa voluntad.

Por su parte, quienes residiendo no estén inscritos en el Padrón municipal y deseen votar, deberán acudir empadronarse y realizar la manifestación de voluntad cumplimentando el modelo de impreso disponible en el mismo.