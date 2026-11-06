Más de 9.000 personas se examinan este domingo para conseguir una plaza en el Sergas

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) celebrará este domingo, 8 de noviembre, una nueva jornada de oposiciones en el Recinto Feiral Internacional de Silleda, donde están convocadas cerca de 9.500 personas para optar a diferentes puestos de trabajo en la sanidad pública gallega. La mayor parte de los aspirantes se concentrará en las pruebas de auxiliar administrativo, que se desarrollarán durante la tarde.

Los exámenes comenzarán a las 9:30 horas, con las pruebas correspondientes a cuatro categorías profesionales. Entre ellas destaca la de trabajador social, con 1.068 aspirantes para 57 plazas. También están convocados 56 opositores para cinco puestos de médico de admisión y documentación clínica, 91 para nueve plazas de técnico superior de sistemas y tecnologías de la información y 277 para cinco puestos de mecánico.

La mayor afluencia se espera a partir de las 16:00 horas, cuando se celebrarán las pruebas de acceso al grupo auxiliar de la función administrativa. En esta categoría están inscritas 8.003 personas que competirán por 192 plazas, convirtiéndose en el examen más multitudinario de la jornada.

Las oposiciones del Sergas continuarán el próximo fin de semana

El proceso selectivo concluirá los días 14 y 15 de noviembre, cuando otros 10.172 aspirantes están llamados a participar en las últimas pruebas de esta convocatoria.

El sábado 14, a partir de las 9:30 horas, se celebrarán los exámenes de médico general de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue, con 34 candidatos para seis plazas; farmacéutico de atención primaria, con 655 aspirantes para 31 puestos; y odontólogo de atención primaria, con 196 inscritos para ocho plazas. También se examinarán 104 aspirantes a técnico en gestión de sistemas y tecnologías de la información, para nueve plazas, y 181 candidatos a calefactor, para siete puestos.

Por la tarde tendrá lugar otra de las grandes convocatorias. A partir de las 16:00 horas, 7.800 personas se examinarán para acceder a 348 plazas de celador, entre los turnos general y de discapacidad intelectual.

Los últimos exámenes serán el domingo 15 de noviembre

La ronda de oposiciones finalizará el domingo 15, desde las 9:30 horas, con pruebas para cuatro categorías. Entre ellas figura la de dietista-nutricionista, con 363 aspirantes para 45 plazas, así como la de terapeuta ocupacional, con 273 candidatos para 11 puestos.

También están convocados 139 aspirantes para ocho plazas de médico asistencial del 061 y 427 personas para 11 puestos de electricista.

De esta forma, más de 19.600 opositores están llamados a participar en las pruebas de los dos próximos fines de semana en Silleda, que pondrán fin a esta fase del proceso de selección de personal del Sergas.