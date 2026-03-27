Abierto el plazo para adherirse a los bonos Activa Comercio en Galicia: fechas y cómo hacerlo

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este jueves la orden de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración que abre, desde este viernes 27 de marzo, el plazo de adhesión de los establecimientos a los bonos Activa Comercio de 2026.

Cómo apuntarse

Los negocios interesados podrán inscribirse una única vez para todas las ediciones del año, manteniendo así el sistema implantado en 2025 para simplificar los trámites administrativos.

La Xunta volverá a activar este programa tras el éxito de convocatorias anteriores, con un presupuesto inicial de 5 millones de euros. El objetivo es estimular la demanda, apoyar económicamente a los consumidores y fomentar las compras en el comercio minorista gallego.

La adhesión de los establecimientos es el paso previo a la fase en la que los ciudadanos podrán descargar y utilizar los bonos, que estarán disponibles en formato digital a través de la web oficial del programa.

Impacto del programa

En 2025, la iniciativa movilizó cerca de 400.000 compras en más de 7.400 comercios, generando un impacto económico de unos 22,3 millones de euros. Desde su puesta en marcha en 2021, los bonos han contribuido a generar más de 122 millones en ventas.

Apoyo al comercio local

Los bonos Activa Comercio forman parte del Plan estratégico do comercio de Galicia 2025-2030, que busca reforzar un sector compuesto por más de 32.000 establecimientos y cerca de 107.000 empleos en la comunidad.

Dentro de esta estrategia se incluyen también ayudas a la digitalización, modernización y sostenibilidad del comercio, así como iniciativas para dinamizar centros comerciales abiertos, mercados tradicionales y proyectos orientados al relevo generacional y la conexión con los jóvenes.