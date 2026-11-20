La Fiscalía Provincial de A Coruña ha abierto de oficio diligencias de investigación tras los falsos avisos de bomba recibidos en varios centros escolares de Galicia durante las jornadas del miércoles y el jueves. El objetivo es recopilar y analizar de forma conjunta toda la información disponible para identificar a los responsables de estas amenazas.

Según ha explicado el Ministerio Fiscal en un comunicado, la investigación busca reunir los datos sobre los avisos, que llegaron de forma prácticamente simultánea a unos 80 centros educativos gallegos a través de los correos electrónicos de las direcciones de los colegios e institutos.

Cuatro centros afectados en la provincia de Ourense

La oleada de amenazas también llegó a la provincia ourensana, donde al menos cuatro centros educativos recibieron los correos electrónicos. El primer aviso se registró el miércoles en el CEIP Plurilingüe de Luíntra, en Nogueira de Ramuín, y el jueves se repitió en tres centros de O Barco de Valdeorras: el colegio Otero Pedrayo de Viloira y los institutos Lauro Olmo y Martaguisela.

En O Barco, los avisos obligaron a activar los protocolos de seguridad y a desalojar preventivamente a los alumnos. En el colegio de Viloira fueron evacuados los escolares que participaban en el programa Madrugadores, mientras que en el Lauro Olmo salieron del edificio unos 500 estudiantes. En el Martaguisela, los alumnos fueron trasladados a un pabellón deportivo durante la inspección.

Los mensajes advertían de que el edificio estaba minado y pedían abandonarlo inmediatamente para "salvar la vida de los estudiantes". Las fuerzas de seguridad revisaron las instalaciones de los cuatro centros ourensanos sin encontrar ningún artefacto ni objeto sospechoso. Por su parte, los colegios e institutos de la ciudad de Ourense mantuvieron la actividad lectiva con normalidad.

Desalojos en centros educativos de toda Galicia

Los falsos avisos obligaron a desplegar durante el miércoles y el jueves a agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que realizaron evacuaciones y revisiones de las instalaciones para comprobar que no existía ningún artefacto explosivo.

La incidencia fue especialmente elevada en la provincia de A Coruña, donde los agentes policiales contabilizaron hasta 31 centros evacuados por estos avisos. También se registraron actuaciones en otros puntos de la comunidad, mientras que algunos centros recibieron el mismo mensaje con retraso al no haberlo detectado inicialmente en sus bandejas de entrada.

La Fiscalía pretende ahora centralizar la información recabada sobre los distintos episodios y examinarla conjuntamente para tratar de esclarecer quién está detrás de las amenazas.