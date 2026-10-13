Acaba herida tras caer por un acantilado mientras hacía una fotografía en Ribadeo

Una mujer de habla inglesa fue rescatada este martes por el helicóptero Pesca II, del Servicio de Gardacostas de Galicia, tras caer por un desnivel de varios metros en un acantilado situado en la zona de la playa de Rocas Brancas, en Vilaselán, en el municipio lucense de Ribadeo. Posteriormente, fue trasladada en ambulancia al Hospital de Burela.

El suceso ocurrió minutos antes de las 16,00 horas, cuando la propia mujer llamó al 112 Galicia para alertar de lo sucedido. Gracias al servicio de traducción simultánea, pudo explicar que estaba tomando una fotografía en el acantilado cuando cayó por el desnivel y terminó en la arena de una pequeña cala.

En el momento de la llamada, la mujer necesitaba asistencia sanitaria. Además, la subida de la marea hacía necesario agilizar las labores de rescate para poder evacuarla de la zona con seguridad.

Desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia se activó un dispositivo de emergencia en el que participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Salvamento Marítimo, el Servicio de Gardacostas de Galicia, la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil de Ribadeo, así como los Bomberos de Barreiros.

Finalmente, la mujer fue evacuada por el helicóptero Pesca II y trasladada en ambulancia al Hospital de Burela para recibir atención sanitaria.