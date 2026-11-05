Un accidente múltiple con un camión implicado en Abegondo deja a una persona herida

Un accidente múltiple entre cuatro vehículos, entre ellos un camión de obra, en Abegondo (A Coruña) ha dejado a una persona herida esta mañana de jueves.

Según informa el 112 Galicia, el siniestro tuvo lugar poco antes de las 8,00 horas de este jueves. Recibió el aviso de este accidente a través de la Guardia Civil de Tráfico, que informó de que cuatro vehículos acababan de colisionar en el kilómetro 7 de la AC-542, en Mabegondo.

Hasta el lugar se desplazaron rápidamente Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico y los Bomberos de Betanzos.

Los profesionales del parque de Betanzos señalaron que finalmente tuvieron que excarcelar al ocupante de uno de los turismos, mientras que una persona fue trasladada en ambulancia por los servicios sanitarios.