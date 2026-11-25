Un accidente múltiple deja colas kilométricas en la AP-9 en la entrada de Vigo
10 VEHÍCULOS IMPLICADOS
El accidente, en el que se vieron implicados diez vehículos, se produjo a las 8,35 horas en Redondela y provocó retenciones de más de tres kilómetros en en la entrada de Vigo, dirección sur.
Una colisión múltiple con una decena de vehículos implicados en la autopista AP-9, a su paso por Redondela (Pontevedra), ha dejado al menos seis heridos y atascos de más de cinco kilómetros en la entrada de Vigo, dirección sur.
Según ha informado la Guardia Civil y el 112 Galicia, el siniestro se produjo a las 08.35 horas en el kilómetro 151 de esta vía, precisamente muy cerca de donde este pasado lunes también hubo otro suceso similar.
Los agentes desplazados al lugar cortaron el tráfico en el punto y ahora permanece abierto el carril central, al quedar inutilizados dos de los tres carriles. Tal y como ha detallado la Benemérita, hasta el momento hay heridos leves que son atendidos por el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.
El personal de mantenimiento de la autopista ya trabaja para tratar de restablecer la normalidad en la vía, ya que, según testigos presenciales, hay conductores que llevan más de una hora en el atasco, que también afecta al corredor de O Morrazo.
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