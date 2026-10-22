El ajuste en la Xunta tras salir Fabiola García será limitado

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se reafirmó en que su Gobierno “funciona bien” y en que está “satisfecho” con el mismo, dando a entender que la remodelación forzada por la salida de la conselleira de Política Social, Fabiola García, para ir de dos en la lista del PP al Congreso por A Coruña, tendrá un alcance limitado. En declaraciones a los periodistas tras participar en un acto en Santiago, Rueda admitió que aún está “dándole vueltas” al relevo de García, que tiene que ser inminente, toda vez que su cargo es incompatible con concurrir en las listas electorales de las generales del próximo 29 de noviembre.

“Creo que fue una magnífica conselleira, y deja mucho trabajo hecho. Pero también muchos proyectos en los que hay que seguir trabajando. Por tanto, intentaremos buscar a una persona que esté a su altura. Y si puede ser, siempre hay que intentar que los que vienen después mejoren a los que estaban”, trasladó.

Sobre si agotará el plazo -formalmente García aún podría sentarse en el próximo Consello de la Xunta el lunes si el PP no registra antes las candidaturas-, Rueda apuntó a la semana que viene para que el relevo de la conselleira ocupe su cargo, pero estableció un matiz, dando a entender que el “anuncio” de su nombre podría producirse antes. “Una cosa es el anuncio y otra, la toma de posesión. Pero antes de la semana que viene el relevo formalmente no se va a producir”, aseveró, antes de ser preguntado acerca de si aprovechará la crisis provocada por las listas populares para introducir algún otro cambio en su Gobierno.

Cambio determinado

“Yo digo siempre que estoy muy satisfecho con el Gobierno y este cambio, igual que pasó ya una vez anterior, viene determinado por Alberto Núñez Feijóo, que conoce perfectamente, por obvias razones, a gente que ya trabajaba con él y siguió trabajando conmigo, cree, y yo estoy de acuerdo, que pueden ser útiles y aportar mucho en sus nuevos cometidos. De ahí vienen los cambios”, argumentó. Y volvió a insistir en que considera que su Ejecutivo “funciona bien”. “Siempre podemos mejorar y debemos mejorar, pero estoy muy satisfecho con como es el Gobierno, aunque muchas veces se producen estos cambios un poco forzados porque hay conselleiros que son reclamados en otros lugares. Pero el Gobierno para mí funciona perfectamente”, recalcó.

Ante la reiteración de los periodistas, que le interpelaron acerca de si eso significa que el ajuste se limitará al recambio de la actual titular de Política Social, evitó aclararlo expresamente, pero se refirió a sus palabras anteriores, cuando afirmó que su Ejecutivo “funciona bien”, para subrayar: “Creo que estoy dando una pista con lo que estoy diciendo”. Sobre a quién le gustaría situar en la Presidencia del Parlamento de Galicia -aunque Miguel Santalices mantendrá el acta y el cargo hasta los comicios, al igual que Julio García Comesaña (secretario de la Mesa y cabeza de cartel al Congreso por Pontevedra)-, Rueda replicó que “hay cantera tanto en el Gobierno como en el Parlamento”.