Alfonso Basterra vuelve a pedir un permiso penitenciario para salir de prisión

Alfonso Basterra, condenado a 18 años de prisión por el asesinato de su hija Asunta, de 12 años, y que cumple condena en la cárcel de Topas (Salamanca), ha solicitado un nuevo permiso penitenciario que deberá ser evaluado por el juez de vigilancia penitenciaria.

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Según han confirmado fuentes del sindicato Acaip-UGT, se trata del segundo intento del interno después de que en marzo solicitase una salida ordinaria de cuatro días. Aunque dicha medida fue concedida inicialmente por el juez, la Fiscalía recurrió la decisión y la Audiencia Provincial de Salamanca la dejó sin efecto el pasado mes de mayo.

Argumentos para la negativa judicial

Aquella resolución judicial en contra se fundamentó en la "extrema gravedad" del crimen, la lejanía aún existente para el cumplimiento total de la pena y la falta absoluta de asunción de responsabilidad, manifestada en la negación continuada de los hechos cometidos.

Las mismas fuentes sindicales estiman que la resolución sobre este nuevo procedimiento administrativo podría dilatarse hasta finales de mes.