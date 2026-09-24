Se amplía la época de alto riesgo de incendios hasta el 15 de octubre en Galicia

El esfuerzo coordinado de los equipos es la clave para frenar el avance de los incendios

Galicia mantendrá activada la época de peligro alto de incendios forestales hasta el próximo 15 de octubre. La Consellería de Medio Rural ha publicado este jueves en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la resolución por la que se amplía durante quince días el periodo inicialmente establecido para este año.

La decisión supone prolongar la época de peligro alto, que estaba fijada inicialmente entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, durante la primera quincena de octubre. Según informa la Xunta, la ampliación está motivada por las actuales condiciones meteorológicas.

La orden publicada el pasado 11 de junio en el DOG, mediante la que se determinó la época de peligro alto de incendios forestales para 2026, ya contemplaba la posibilidad de modificar las fechas previstas y declarar como periodo de peligro alto otras épocas del año cuando las condiciones meteorológicas u otras circunstancias pudieran agravar el riesgo de incendios.

De este modo, la comunidad gallega continuará en situación de alto riesgo de incendios hasta el 15 de octubre, manteniendo durante estos primeros quince días del mes las medidas y el dispositivo vinculados a este periodo.

La Xunta recalca que el operativo de prevención y extinción continuará atento y en guardia durante la ampliación del periodo, con el objetivo de reforzar la vigilancia y la capacidad de respuesta ante posibles incendios forestales. La medida prolonga así la campaña de alto riesgo más allá del final inicialmente previsto para septiembre, en función de la evolución de las condiciones meteorológicas y del riesgo existente en el territorio gallego.