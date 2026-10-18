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Arde por segunda vez en tres días un garaje en Vigo

INCENDIO URBANO

El fuego se declaró sobre las 16,50 horas en un coche estacionado en la primera planta del garaje subterráneo del número 31 de Sanjurjo Badía. Los Bomberos de Vigo se desplazaron al lugar tras recibir el aviso del 112 Galicia.

Vista del garaje incendiado en la calle Sanjurjo Badía, en el barrio de Teis, en Vigo, a 18 de octubre de 2026.
Vista del garaje incendiado en la calle Sanjurjo Badía, en el barrio de Teis, en Vigo, a 18 de octubre de 2026. | Europa Press

Un nuevo incendio en el garaje de un edificio del barrio de Teis, en Vigo, ha movilizado a los servicios de emergencia durante la tarde de este domingo. El fuego se declaró en un vehículo estacionado en la primera planta del garaje subterráneo del número 31 de la calle Sanjurjo Badía, un inmueble que ya había sufrido otro incendio el pasado viernes.

Según la información facilitada por el 112 Galicia, la central de emergencias recibió el aviso de un particular alrededor de las 16,50 esehoras. El alertante advirtió de que un coche estaba ardiendo en el interior del garaje, provocando una importante columna de humo negro visible en los alrededores.

Tras recibir la llamada, el 112 movilizó a los Bomberos de Vigo, así como a efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional. Las dotaciones desplazadas hasta el lugar continuaban trabajando en la zona en el momento de la información.

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