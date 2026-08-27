Dos artefactos de la Guerra Civil obligan a activar al GEDEX en Padrón y Bergondo

La Guardia Civil ha neutralizado dos artefactos explosivos de la Guerra Civil localizados en los municipios coruñeses de Padrón y Bergondo. Los hallazgos se produjeron en intervenciones independientes y obligaron a activar a los especialistas del Grupo de Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (GEDEX).

En Padrón, el Centro Operativo de Servicios (COS) recibió el aviso por la presencia de un objeto de naturaleza militar en una vivienda particular del lugar de Quintas. Hasta allí se desplazaron los efectivos del GEDEX, que confirmaron que se trataba de un proyectil de artillería de calibre 37 milímetros con vaina de latón, correspondiente a munición anticarro utilizada durante la Guerra Civil.

Los especialistas retiraron el proyectil de la finca y posteriormente procedieron a su neutralización en un emplazamiento habilitado para este tipo de actuaciones.

Una granada de mortero junto a un contenedor

El segundo hallazgo se produjo en Bergondo, después de que un hombre alertase de la presencia de un objeto sospechoso. Una patrulla de seguridad ciudadana del puesto de Sada acudió al lugar y comprobó que se trataba de una granada de mortero de calibre 60 milímetros, modelo Lafitte 1926 y de fabricación francesa.

El artefacto presentaba el cartucho propulsor perforado, pero mantenía la espoleta montada. Los especialistas del GEDEX confirmaron que conservaba intactas sus propiedades explosivas.

Además, la granada se encontraba sobre un contenedor de basura, una circunstancia que incrementaba el riesgo ante posibles manipulaciones, impactos o fricciones durante la recogida de residuos.

Los especialistas retiraron la munición siguiendo el protocolo de seguridad y la trasladaron hasta una cantera habilitada, donde realizaron una voladura controlada para destruirla por completo.

La Guardia Civil pide no manipular estos artefactos

Ante la posibilidad de localizar munición antigua, la Guardia Civil recuerda que no se debe tocar ni manipular ningún artefacto sospechoso, ni trasladarlo o depositarlo en contenedores u otros espacios públicos.

La recomendación es recordar o señalizar el lugar exacto del hallazgo y avisar inmediatamente al teléfono 062, para que los especialistas puedan hacerse cargo del artefacto y proceder a su neutralización de forma segura.