INVESTIGADO COMO ASESINATO MACHISTA
Una mujer de 50 años fue encontrada sin vida en el domicilio familiar con signos de apuñalamiento. La Policía encontró a la víctima con signos de muerte violenta por apuñalamiento.
Sucedió este domingo en la parroquia de Sanguiñeda, en el municipio pontevedrés de Mos. Se tuvo constancia cerca de las 13:30 horas y por el momento no se descarta ninguna hipótesis. Hasta el lugar de los hechos se desplazó la Policía Local de Mos y la Guardia Civil, quien se hizo cargo de la investigación.
Tal como informa TVG, la Guardia Civil puso en marcha un dispositivo de búsqueda para localizar a la expareja de la víctima, mientras trabajan para recopilar pruebas que permitan esclarecer si se trata de un asesinato y si el caso responde a diferencia machista.
El 016 es el número telefónico de información, asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata a todas las formas de violencia de género
Es gratuito, confidencial, está disponible 24 horas y no deja rastro en la factura (aunque sí puede quedar constancia en el registro de llamadas del teléfono, de donde se puede borrar)
Está destinado a mujeres víctimas de violencia de género u otros tipos de violencia sexual y a las personas de su entorno que quieran informarse
INVESTIGADO COMO ASESINATO MACHISTA
Apuñalan mortalmente a una mujer de 50 años en Mos
