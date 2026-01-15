Atraca en el Puerto de Vigo el portacontenedores María Francisca tras sufrir un corrimiento de carga

El Puerto de Vigo ha recibido en las últimas horas al buque portacontenedores María Francisca, de bandera de Antigua y Barbuda y procedente de la terminal de Lisboa, después de que sufriera un corrimiento de carga durante su travesía a causa del fuerte oleaje.

Según han informado fuentes del organismo portuario, el incidente se produjo a la altura de Aveiro (Portugal), donde el barco perdió varios contenedores y desplazó parte de su carga. El buque, de casi 200 metros de eslora, arribó al puerto olívico alrededor de las 21:30 horas de este miércoles y permanece atracado en el Muelle Transversal.

Desde la Autoridad Portuaria de Vigo han confirmado que la situación no supone ningún riesgo ambiental, aunque se han activado diversas medidas preventivas para garantizar la seguridad en el muelle. Entre ellas, se ha establecido un perímetro de seguridad y se ha rodeado la zona con barreras anticontaminación.

Tras recibir el aviso de su llegada, el Puerto organizó un operativo especial de atraque. El María Francisca fue escoltado en su entrada a la ría por los remolcadores Helechosa y Talavera, los prácticos del Puerto, el helicóptero Pesca I y el buque Valentín Paz Andrade, del Servicio de Guardacostas de la Xunta de Galicia. En el dispositivo también participaron efectivos de SEGEM, amarradores, Capitanía Marítima, Salvamento Marítimo y personal de la Autoridad Portuaria, encabezados por su presidente, Carlos Botana, el director del organismo, Rubén Marín, y el jefe de la División de Transición Ecológica y Sostenibilidad, Alberto Jaráiz.

El María Francisca, que tenía previsto operar en los puertos de Vigo y Leixões, transporta principalmente granito, caco y aceite de palma. En los próximos días se llevará a cabo el operativo necesario para que el buque pueda continuar su travesía con seguridad.

Antecedentes recientes

No es la primera vez que el Puerto de Vigo actúa como refugio ante este tipo de incidentes. En marzo de 2025, el portacontenedores MSC Houston, procedente del Pireo (Grecia) y con destino a Liverpool, tuvo que atracar en la ciudad olívica tras perder parte de su carga y sufrir un corrimiento debido al fuerte oleaje al sur de las costas portuguesas.

Un mes antes, en febrero de 2025, el buque HC Eva Marie también buscó refugio en Vigo por un corrimiento de carga. En aquella ocasión, el barco transportaba munición en contenedores, lo que obligó a activar un dispositivo especial de vigilancia en el puerto.