Audasa logra beneficios récord con la prórroga ilegal de la AP-9

Autopistas del Atlántico (Audasa), concesionaria de la AP-9, obtuvo un beneficio de 45,93 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 3,05% más que en el mismo periodo del año anterior, según las cuentas remitidas a la CNMV. La empresa facturó 108 millones de euros, de los que 106 millones procedieron de los peajes.

La información destaca que estos resultados llegan en un contexto de fuerte polémica por la prórroga de la concesión aprobada en el año 2000, que la Comisión Europea declaró ilegal. Bruselas considera que esa ampliación vulneró la normativa comunitaria, por lo que obligó al Estado español a recuperar la ayuda considerada irregular y abrió la posibilidad de poner fin al cobro de peajes. El Gobierno recurrió la decisión, un proceso que previsiblemente se prolongará varios años hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Mientras tanto, Audasa continúa explotando la autopista y registrando beneficios récord.

En cuanto a la actividad, la concesionaria contabilizó 61 millones de viajes entre enero y junio, con una intensidad media diaria de 26.833 vehículos, un 3,15% superior a la del primer semestre de 2025. El 81% de los usuarios abonó el peaje mediante telepeaje, frente al 4,2% que utilizó efectivo.

La compañía también resaltó las inversiones realizadas para mejorar la seguridad vial, entre ellas la instalación de barreras inteligentes para impedir la entrada de fauna en la calzada. Según Audasa, el sistema ya funciona en cinco enlaces y ha contribuido a reducir en un 60% los accidentes con daños personales provocados por la irrupción de jabalíes respecto al mismo periodo del año anterior.

Asimismo, durante el semestre puso en funcionamiento los 16 primeros puntos de carga ultrarrápida de su corredor de electrolineras, un proyecto de 7,6 millones de euros que prevé alcanzar 74 cargadores distribuidos en las siete áreas de servicio de la AP-9 antes de finalizar el año. Desde su inauguración, el 31 de marzo, estas instalaciones realizaron 1.200 recargas y suministraron 39.000 kilovatios hora, evitando, según la empresa, la emisión de 9 toneladas de dióxido de carbono.