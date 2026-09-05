9 DE SEPTIEMBRE
Bachillerato pierde alumnos por primera vez en la historia
9 DE SEPTIEMBRE
Un total de 298.436 alumnos regresarán a las aulas gallegas el próximo miércoles 9 de septiembre con el inicio del nuevo curso escolar. La cifra supone 4.617 estudiantes menos que el curso pasado y refleja el impacto de la caída de la natalidad en Galicia, una tendencia que comienza a hacerse visible también en etapas educativas superiores.
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha augurado un inicio de curso de “inmensa normalidad”, aunque ha reconocido que la vuelta a las clases puede generar momentos de cierto estrés entre las familias y el profesorado. “El sistema educativo gallego funciona con inmensa normalidad”, defendió.
La Educación Infantil contará este curso con 46.678 alumnos, 981 menos que el año anterior. En Primaria serán 121.491 estudiantes, lo que supone un descenso de 2.600, mientras que la ESO tendrá 95.503 alumnos, 854 menos.
En Bachillerato habrá 33.474 estudiantes, 229 menos que el pasado curso. Se trata de la primera vez que la reducción de alumnado derivada del descenso demográfico alcanza esta etapa. Por su parte, la Educación Especial mantendrá prácticamente la misma cifra, con 1.290 alumnos.
Todavía está pendiente de cerrar el número definitivo de estudiantes de Formación Profesional y enseñanza para adultos.
La Xunta vincula esta evolución directamente con la caída de la natalidad. En Infantil, por ejemplo, aproximadamente un tercio de las plazas ofertadas para los niños de tres años quedan sin cubrir. Este descenso se ve parcialmente compensado por el incremento de población extranjera y de menores nacidos fuera de España.
El nuevo curso contará también con un importante refuerzo de la plantilla docente. Educación prevé incorporar alrededor de 900 profesores más en Secundaria, una medida que, según la Xunta, permitirá mejorar la calidad educativa y garantizar la igualdad de oportunidades.
El número total de aulas se situará en torno a 12.000, una cifra similar a la del pasado curso pese al descenso de alumnos. La explicación está en la progresiva reducción de las ratios.
Este curso se completa la implantación de la ratio de 20 alumnos por aula en toda la etapa de Infantil, mientras que la medida comenzará a aplicarse en Primaria a partir del curso 2027/28.
Entre las líneas de actuación del nuevo curso estará también la apuesta por un modelo híbrido de enseñanza, combinando el entorno digital y el analógico. La Xunta pretende impulsar un uso de la tecnología con “sentidiño y criterios pedagógicos”, además de fomentar el uso responsable de la inteligencia artificial (IA) en las aulas.
La FP incorpora este curso dos novedades principales. Por un lado, se pondrán en marcha itinerarios integrados, que permitirán a los estudiantes continuar su formación de manera más sencilla.
Por otro, comenzará la primera doble titulación internacional, que se impartirá en el IES Fernando Wirtz Suárez de A Coruña.
El nuevo curso incluye además el Plan de impulso á atención á diversidade, orientado a reforzar la respuesta del sistema educativo ante las necesidades de los estudiantes.
Durante estos días, el conselleiro también aprovechó para poner en valor el acuerdo alcanzado entre la Xunta de Galicia y los sindicatos CCOO, ANPE, UGT y CSIF para mejorar las condiciones laborales del profesorado y reducir las ratios de alumnos. Un acuerdo, destacaba, al que no se sumó la CIG. Precisamente este sindicato se mostró muy crítico con la planificación de la vuelta al cole. Consideran que las medidas adoptadas son “escasas” -puesto que algunas solo tienen vigencia para un año, alegan- y los anuncios, en muchos casos, “exagerados”. Concretamente, ponen el foco, por ejemplo, en la atención a la diversidad. Con un anuncio de 50 orientadores más, que consideran insuficientes.
Precisamente para el primer día de clase, el 9 de septiembre, los sindicatos de la educación concertada en Galicia convocaron una jornada de huelga ante lo que califican de “nula voluntad” de la Consellería de Educación para establecer un calendario de negociaciones. El objetivo, conforme apuntan en un comunicado conjunto firmado por FSIE, UGT, CCOO Ensino, USO, SNEP e CIG, es desbloquear tanto los acuerdos de mejora de las condiciones labores como el abono de la paga extraordinaria de antigüedad o los complementos de cargo de hace más de 17 años, “algunos de ellos incluso estando firmados y publicados en el Diario Oficia de Galicia”. La jornada de huelga estará acompañada de concentraciones a las 10:00 horas ante las delegaciones de la Consellería de Educación en las ciudades de A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago y Vigo.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
9 DE SEPTIEMBRE
Bachillerato pierde alumnos por primera vez en la historia
10.000 RACIONES
Sanxenxo pone 17.000 huevos en una tortilla de patatas gigante
SENDERO DE DIFÍCIL ACCESO
Evacuada en helicóptero una mujer tras sufrir una indisposición en el Monte Pindo (A Coruña)
ESTALLIDO EN UN TRANSFORMADOR
Vídeo | Desatado un incendio en la subestación eléctrica de Tibo, en Caldas de Reis
Lo último
ACUERDO CON WARNER BROS
Harry Potter hace magia por sus 25 años y llega a las plataformas de streaming en gallego