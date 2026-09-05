Bachillerato pierde alumnos por primera vez en la historia

Un grupo de alumnas de Educación Primaria en el primer día de curso el pasado año.

Un total de 298.436 alumnos regresarán a las aulas gallegas el próximo miércoles 9 de septiembre con el inicio del nuevo curso escolar. La cifra supone 4.617 estudiantes menos que el curso pasado y refleja el impacto de la caída de la natalidad en Galicia, una tendencia que comienza a hacerse visible también en etapas educativas superiores.

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha augurado un inicio de curso de “inmensa normalidad”, aunque ha reconocido que la vuelta a las clases puede generar momentos de cierto estrés entre las familias y el profesorado. “El sistema educativo gallego funciona con inmensa normalidad”, defendió.

Menos alumnos en casi todas las etapas

La Educación Infantil contará este curso con 46.678 alumnos, 981 menos que el año anterior. En Primaria serán 121.491 estudiantes, lo que supone un descenso de 2.600, mientras que la ESO tendrá 95.503 alumnos, 854 menos.

En Bachillerato habrá 33.474 estudiantes, 229 menos que el pasado curso. Se trata de la primera vez que la reducción de alumnado derivada del descenso demográfico alcanza esta etapa. Por su parte, la Educación Especial mantendrá prácticamente la misma cifra, con 1.290 alumnos.

Todavía está pendiente de cerrar el número definitivo de estudiantes de Formación Profesional y enseñanza para adultos.

La Xunta vincula esta evolución directamente con la caída de la natalidad. En Infantil, por ejemplo, aproximadamente un tercio de las plazas ofertadas para los niños de tres años quedan sin cubrir. Este descenso se ve parcialmente compensado por el incremento de población extranjera y de menores nacidos fuera de España.

Cerca de 900 profesores más en Secundaria

El nuevo curso contará también con un importante refuerzo de la plantilla docente. Educación prevé incorporar alrededor de 900 profesores más en Secundaria, una medida que, según la Xunta, permitirá mejorar la calidad educativa y garantizar la igualdad de oportunidades.

El número total de aulas se situará en torno a 12.000, una cifra similar a la del pasado curso pese al descenso de alumnos. La explicación está en la progresiva reducción de las ratios.

Este curso se completa la implantación de la ratio de 20 alumnos por aula en toda la etapa de Infantil, mientras que la medida comenzará a aplicarse en Primaria a partir del curso 2027/28.

Más tecnología, pero con “sentidiño” Entre las líneas de actuación del nuevo curso estará también la apuesta por un modelo híbrido de enseñanza, combinando el entorno digital y el analógico. La Xunta pretende impulsar un uso de la tecnología con “sentidiño y criterios pedagógicos”, además de fomentar el uso responsable de la inteligencia artificial (IA) en las aulas.

Novedades en Formación Profesional

La FP incorpora este curso dos novedades principales. Por un lado, se pondrán en marcha itinerarios integrados, que permitirán a los estudiantes continuar su formación de manera más sencilla.

Por otro, comenzará la primera doble titulación internacional, que se impartirá en el IES Fernando Wirtz Suárez de A Coruña.

El nuevo curso incluye además el Plan de impulso á atención á diversidade, orientado a reforzar la respuesta del sistema educativo ante las necesidades de los estudiantes.