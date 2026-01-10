Besteiro sobre los casos de acoso en el PSdeG: "Cuando aparece ese comportamiento inaceptable, actuamos"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha defendido este sábado ante el comité nacional de su formación su gestión con "con firmeza y rigor", "respetando la legalidad", de los casos de denuncias por supuesto acoso sexual y laboral contra cargos socialistas.

Besteiro ha tomado la palabra este sábado ante más los más de 200 delegados --de un total de unos 350-- que en esta jornada han acudido a la reunión del máximo órgano de decisión del PSdeG, una convocatoria que la ejecutiva gallega convocó antes de la Navidad para apaciguar el ruido interno tras la crisis derivada de estas denuncias. Precisamente, en la cita y una vez finalizado el discurso, unos 40 delegados han pedido la palabra para expresar su parecer.

"Lo vivido en estas últimas semanas no es un síntoma de debilidad. Es la consecuencia de una profunda conciencia feminista que forma parte esencial de nuestro ADN. Por eso, no convivimos con esas conductas y, cada vez que aparece un comportamiento inaceptable, actuamos", ha manifestado.

Asimismo, ha asegurado que el acoso no tiene carné de "ningún partido", sino "un problema de toda la sociedad". "La defensa de las víctimas y la contundencia frente a él sí tienen identidad: y es la nuestra, la del Partido Socialista", ha afirmado.

Besteiro ha narrado cronológicamente la actuación de la dirección gallega en relación a los casos ya resueltos: el que afectó al que era secretario provincial del PSOE lucense y presidente de la Diputación, José Tomé --suspendido de militancia y apartado de la presidencia de la institución provincial--, tras la denuncia por supuesto acoso sexual; así como el que afectó al regidor de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, también apartado de las siglas socialistas tras ser denunciado internamente por una edil por supuesto acoso laboral tras haber denunciado ella un caso de acosos sexual por parte de otro concejal.

Sin embargo, el jefe de filas del PSdeG no ha hecho ninguna referencia a las denuncias por supuesto acoso laboral contra la regidora de A Coruña, Inés Rey, y su número dos, José Manuel Lage, que la propia alcaldesa calificó como un "ajuste de cuentas" por parte de dos exconcejalas por no haber repetido en las listas. Tanto Inés Rey como José Manuel Lage han acudido este sábado a la reunión del máximo órgano de decisión entre congresos, en el que se espera que la alcaldesa tome la palabra.

Sobre este caso, fuentes del PSdeG han recordado que la resolución de la denuncia contra Inés Rey, como integrante de la ejecutiva estatal del PSOE, depende de la dirección federal y aún está en tramitación.

Besteiro rechaza el "uso espurio" del canal

Todo ello en un discurso en el que ha dicho que el PSdeG fue la fuerza política que tuvo la "valentía que otras no tuvieron para abrir un debate sobre el machismo en sus propias filas y crear un canal que permita denunciar de forma segura".

"Por eso, cualquier uso espurio que se haga de ella pervierte su sentido esencial, afecta a las víctimas, al honor de las personas, a la causa del feminismo y a todo el partido, por lo que debe ser censurado y reprobado sin ambigüedades. Siempre, en todos los casos", ha dicho.

Reclama a Rueda una "negociación real" sobre la financiación local

En su discurso, además, Besteiro ha reclamado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, una "negociación real" sobre la financiación local y que se ajuste a las competencias que "de verdad asumen los ayuntamientos". Así, ha lanzado un dardo por las responsabilidades traspasadas a los municipios sin los correspondientes recursos, sobre las que ha asegurado que "cada día" se suma una nueva.

"Rueda tiene que dejar de cerrar la puerta a un reparto justo y transparente. Tiene que abandonar las convocatorias discrecionales que sustituyen criterios objetivos y que acaban beneficiando siempre a los mismos", ha instado.

Con esto, ha reprochado también la negativa del presidente --al que acusa de seguir el "guion" de Feijóo-- a la condonación de la deuda, que ha recordado hubiera permitido condonar 4.010 millones a Galicia y que el PSOE defendió como el "kilómetro cero" de la financiación autonómica. A renglón seguido, ha aludido a la nueva propuesta de financiación presentada por el Gobierno que supondría cerca de 600 millones de euros más.

También ha censurado al BNG por "sumarse" a "este juego": "Propone un modelo de concierto, exactamente igual al vasco, pero evita defenderlo a fondo". Besteiro cree que la formación nacionalista "sabe" que Galicia "saldría perdiendo muchos millones de euros".

A la cita han acudido diferentes cargos orgánicos e institucionales del PSdeG, como la alcaldesa de Burela, Carmela López, designada por el partido como candidata socialista a la Presidencia de la Diputación de Lugo; y el presidente de la Diputación de A Coruña y exsecretario xeral, Valentín González Formoso.

Además, han acudido los secretarios provinciales de A Coruña, Bernardo Fernández; de Ourense; Álvaro Vila, y Pontevedra, David Regades. Precisamente, también se prevé que Álvaro Vila intervenga en la cita para explicar la gestión del caso que afectó al alcalde de Barbadás.