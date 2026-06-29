Los bomberos forestales laborales cobrarán entre 220 y 140 euros por trabajar los festivos o domingos

Uno de los bomberos forestales que trabaja en los incendios en Ourense (A. CACHALVITE).

La Consellería do Medio Rural ha confirmado en un comunicado los términos del acuerdo. Tras la negociación que ha tenido lugar entre ambas partes, entre la secretaria xeral técnica de la Consellería, Marta Forés, y el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, con los representantes sindicales de este colectivo de bomberos, el resultado ha sido un acuerdo de mejoras de las condiciones de este personal laboral.

Los bomberos forestales laborales cobrarán los domingos y festivos trabajados. Así, estos trabajadores cobrarán entre 220 y 140 euros por operar domingos y festivos en función del grupo concreto del personal, si bien la negociación está abierta todavía. Con esta medida, se iguala la situación del personal fijo discontinuo al personal funcionario en esta cuestión en particular, ha reivindicado el Gobierno gallego en un comunicado.

Estabilización del personal laboral

La Xunta ha puesto en valor las "mejoras continuas" pactadas para la estabilización de este personal laboral, que supone un tercio del Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais y ya trabaja nueve meses al año y no seis como en 2023.

En el caso de los técnicos, la Consellería ha destacado su compromiso de iniciar la tramitación de un concurso de traslados específico para los jefes de distrito después del verano, así como una modificación de la relación de puestos de trabajo que implicará incorporar los jefes de área al acuerdo de condiciones específicas de los técnicos.

Esta modificación de la relación de puestos de trabajo también afectará a los agentes, subraya la Xunta, dado que se dotarán las plazas de la unidad de directores de extinción especializada en grandes incendios forestales.