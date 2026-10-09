La Bonoloto deja más de 80.000 euros en una ciudad de Galicia

La suerte ha sonreído a Galicia en el último sorteo de la Bonoloto. Un boleto validado en la Administración de Loterías número 3 de Monforte de Lemos (Lugo), situada en la calle Concepción Arenal, 48, ha resultado premiado con 82.042,47 euros al lograr cinco aciertos y el número complementario.

Según los datos del sorteo celebrado el jueves 8 de octubre de 2026, la combinación ganadora estuvo formada por los números 47, 02, 08, 26, 25 y 39, con el complementario y el reintegro correspondientes.

En esta ocasión, se registraron dos boletos acertantes de segunda categoría en toda España. Además del validado en Monforte de Lemos, el otro fue sellado en la Administración de Loterías número 1 de Barbastro (Huesca), situada en General Ricardos, 6.

El premio más importante del sorteo correspondió a un boleto de primera categoría, con seis aciertos, validado en la Administración de Loterías número 3 de Gijón (Asturias). La recaudación total del sorteo ascendió a 2.627.557 euros, en una jornada que deja uno de los premios destacados en la provincia de Lugo y lleva la suerte hasta Monforte de Lemos.