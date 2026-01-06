La Bonoloto deja un premio de seis cifras en un pequeño pueblo de Galicia
SEGUNDA CATEGORÍA
Un pequeño pueblo de Galicia tendrá un Día de Reyes más festivo tras ganar un premio de seis cifras en la Bonoloto
La Bonoloto ha sonreído a un pequeño pueblo de Galicia en A Coruña con un premio de Segunda Categoría. De este rango, cinco aciertos más el complementario, solo existe un boleto acertante que recibe hasta seis cifras, exactamente 173.633 euros, y que ha sido validado en el Despacho Receptor número 29.060 de Malpica de Bergantiños, situado en Empalme de Buño, 5-Buño.
Por otra parte, la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 5 de enero, ha estado formada por los números 43, 13, 10, 5, 20 y 3. El número complementario es el 47 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 2.997.568,00 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto, un único acertante podría ganar 4.100.000,00 euros.
De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 116 boletos acertantes, que recibirán 748 euros. De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 6.883 boletos acertantes, que recibirán 19 euros. De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 120.185 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.
