Buscan a un hombre de 80 años desaparecido en Moaña tras salir a dar su paseo habitual

Un amplio dispositivo de búsqueda trata de localizar a un hombre de unos 80 años desaparecido este sábado en Moaña (Pontevedra). El octogenario salió de su domicilio para dar su paseo habitual después de comer, pero no regresó a casa, lo que llevó a su familia a alertar a las autoridades.

Según la información facilitada por el 112 Galicia, el desaparecido reside en A Xeira y acostumbra a salir a caminar después de la comida. Al comprobar que no volvía, sus familiares comenzaron a buscarlo por los lugares que suele frecuentar, aunque no consiguieron localizarlo.

Ante la falta de noticias, la familia informó a la Guardia Civil, que activó el operativo de búsqueda alrededor de las 17:00 horas del sábado.

La búsqueda continuó durante toda la madrugada

El dispositivo se prolongó durante la madrugada del domingo sin resultados positivos. En las labores de rastreo participan agentes de la Guardia Civil, efectivos de la Policía Local de Moaña y voluntarios de Protección Civil. También se incorporó el Grupo de Apoio Loxístico (GALI) de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega), que desplegó un equipo de drones para inspeccionar la zona desde el aire.

Tras varias horas de búsqueda, los drones se retiraron del operativo, aunque el resto de los efectivos continuaron trabajando para encontrar al desaparecido.

La Guardia Civil incorporará más medios especializados

Por el momento, no se ha conseguido localizar al octogenario, por lo que la Guardia Civil mantiene activo el dispositivo y prevé incorporar nuevos recursos especializados para ampliar las labores de rastreo.

La búsqueda continúa centrada en dar con el paradero del hombre, del que su familia no tiene noticias desde que salió a caminar durante la tarde del sábado.