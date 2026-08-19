Buscan a un hombre desaparecido en Vigo, "enfermo" y tras "semanas desorientado"

La familia de José Óscar Mosquera Santás, vecino de Vigo, ha solicitado ayuda para localizarlo después de que, según explica su hijo en una publicación difundida en redes sociales, lleve semanas desorientado. Sus familiares aseguran además que se trata de una persona enferma y muestran su preocupación por su situación.

Según la información difundida en el cartel de búsqueda, José Óscar suele parar por diferentes puntos de la ciudad, entre ellos Gran Vía, Coia, la calle Marín, Balaídos, Florida y Fragoso.

La familia pide máxima difusión

El hijo del desaparecido ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se comparta la información y poder obtener alguna pista sobre su paradero. La familia se encuentra preocupada ante el tiempo que lleva desorientado.

Cualquier persona que pueda aportar información o haya visto a José Óscar Mosquera Santás puede ponerse en contacto directamente con su hijo en el teléfono 661 624 560. La familia solicita, si es posible, que las comunicaciones se realicen preferentemente por WhatsApp.

La difusión de la información puede resultar clave para que cualquier persona que lo haya visto en alguno de los puntos señalados pueda aportar una pista que ayude a localizarlo.