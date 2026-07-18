Buscan a un vecino de Culleredo desaparecido desde el viernes y considerado de alto riesgo

José Manuel Baeza Durán, vecino de Culleredo de 67 años, desaparecido desde el viernes a las 21:00 horas.

La Guardia Civil mantiene un dispositivo de búsqueda para localizar a José Manuel Baeza Durán, un vecino de Culleredo de 67 años, desaparecido desde las 21.00 horas del viernes. Las autoridades han catalogado el caso como una desaparición de alto riesgo, ya que el hombre padece párkinson y acúfenos severos, enfermedades que pueden provocarle desorientación y requieren seguimiento médico constante.

En el momento de su desaparición vestía un pantalón corto de pijama azul con dibujos de palmeras, una camiseta gris de manga corta con letras azules y sandalias azules. Además, no llevaba consigo documentación, dinero ni teléfono móvil, lo que incrementa la preocupación por su estado.

La Guardia Civil solicita la colaboración ciudadana y pide que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero contacte de inmediato con el 062 o con el 112 Emergencias Galicia. La familia ha autorizado la difusión de una fotografía del desaparecido para facilitar su identificación y acelerar su localización.

José Manuel Baeza Durán, un vecino de Culleredo de 67 años