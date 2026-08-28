COLABORACIÓN CIUDADANA
Buscan a un vecino de Meira de 76 años desaparecido desde este jueves
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La familia de Alfonso Santos Pereira, vecino de Isamil, en Meira, ha denunciado su desaparición desde la mañana de este jueves, 27 de agosto. Los cuerpos y fuerzas de seguridad han solicitado la colaboración ciudadana para tratar de localizarlo.
El hombre, de 76 años, fue visto por última vez con un pantalón vaquero azul, un jersey azul y una camisa de cuadros. Alfonso Santos Pereira salió de su domicilio a bordo de un Renault Clio de color rojo, con matrícula 0789KRS.
La Policía Local de Moaña y la Guardia Civil mantienen activa la búsqueda y piden que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se ponga en contacto con los agentes. Las autoridades apelan especialmente a la colaboración de los vecinos de la zona y solicitan también la difusión del aviso para facilitar su localización.
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