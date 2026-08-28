Buscan a un vecino de Meira de 76 años desaparecido desde este jueves

COLABORACIÓN CIUDADANA

Alfonso Santos Pereira, de 76 años, salió de su domicilio en Isamil a bordo de un Renault Clio rojo y no ha sido localizado desde entonces.

El hombre desaparecido en Meira.
El hombre desaparecido en Meira.

La familia de Alfonso Santos Pereira, vecino de Isamil, en Meira, ha denunciado su desaparición desde la mañana de este jueves, 27 de agosto. Los cuerpos y fuerzas de seguridad han solicitado la colaboración ciudadana para tratar de localizarlo.

El hombre, de 76 años, fue visto por última vez con un pantalón vaquero azul, un jersey azul y una camisa de cuadros. Alfonso Santos Pereira salió de su domicilio a bordo de un Renault Clio de color rojo, con matrícula 0789KRS.

La Policía Local de Moaña y la Guardia Civil mantienen activa la búsqueda y piden que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se ponga en contacto con los agentes. Las autoridades apelan especialmente a la colaboración de los vecinos de la zona y solicitan también la difusión del aviso para facilitar su localización.

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