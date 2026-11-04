Cae una banda criminal de tráfico de drogas en Lugo en una operación con seis detenidos

La Guardia Civil ha desarticulado una organización especializada en la distribución de cocaína en la provincia de Lugo, en una operación que se ha saldado con seis detenidos, dos de ellos considerados los cabecillas de la red y que han ingresado en la cárcel.

A los arrestados se les atribuyen presuntos delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, falsedad en documento público y contra la seguridad vial. La organización operaba en diferentes localidades de Galicia y León. La investigación, denominada operación Rubber Duck, comenzó en el verano del pasado año ante la creciente preocupación social por la presunta venta de drogas en Sarria y municipios próximos.

Las primeras pesquisas permitieron detectar los frecuentes desplazamientos de varias personas desde Madrid hasta localidades como Ponferrada (León), Sarria y Lugo, supuestamente para abastecer de cocaína a distribuidores locales. Los investigadores comprobaron que la organización se abastecía principalmente a través de contactos en Madrid y que utilizaba importantes medidas de seguridad para evitar ser detectada.

Seis detenidos y un kilo de cocaína intervenido

Las primeras detenciones se produjeron en septiembre de 2025 en Madrid. Allí fueron arrestados dos vecinos de Lugo, de 68 y 51 años, a quienes se les intervino un kilo de cocaína.

Durante la investigación, los agentes descubrieron que la organización utilizaba vehículos modificados con compartimentos ocultos, conocidos como "caletas", para transportar tanto droga como armas de fuego. Estos escondites estaban diseñados para dificultar su localización durante las inspecciones policiales rutinarias.

A finales de 2025, en un aparcamiento público de Ponferrada, fueron detenidos otros dos presuntos integrantes de la red: un vecino de la localidad, de 36 años, y otro de Madrid, de 34. En esta intervención, la Guardia Civil se incautó de una pistola de 9 milímetros sin numeración y preparada para su utilización, además de 8.300 euros en efectivo.

El arrestado procedente de Madrid también está acusado de falsedad documental y contra la seguridad vial, al llevar un permiso de conducir falsificado a nombre de otra persona con el que supuestamente pretendía ocultar que carecía de autorización en vigor.

Los dos últimos detenidos fueron dos vecinos de Sarria, de 44 y 33 años, considerados presuntos distribuidores finales de la droga en la localidad y en otros municipios de su entorno.

Con estas actuaciones, la Guardia Civil da por desarticulada una de las redes de distribución de cocaína más activas de la provincia de Lugo. Las diligencias han sido puestas a disposición del tribunal de instancia, sección de instrucción de Lugo.