Cae una banda itinerante de ladrones de viviendas en Santiago: dos detenidos en prisión tras una oleada de robos

Parte de las joyas y objetos sustraídos recuperados por la Guardia Civil durante la operación.

La Guardia Civil ha desarticulado parcialmente una banda criminal especializada en robos con fuerza en viviendas tras detener a dos de sus integrantes, que ya han ingresado en prisión por orden judicial. Los arrestos se producen después de una investigación iniciada por una serie de asaltos cometidos el pasado mes de diciembre en zonas próximas a la capital gallega.

Según fuentes de la investigación, los detenidos formarían parte de un grupo organizado asentado en Cataluña, cuyos miembros se desplazaban por diferentes puntos de España para cometer robos. Permanecían varias semanas en cada zona, donde analizaban el terreno y seleccionaban cuidadosamente sus objetivos antes de actuar.

El método era siempre el mismo: durante el día vigilaban urbanizaciones y viviendas para detectar posibles casas vacías, estudiando accesos y vías de escape. Y al anochecer, se desplazaban en vehículo hasta las inmediaciones. Mientras uno de los integrantes se quedaba en el coche vigilando, el resto accedía a las viviendas tras comprobar que no había nadie en su interior.

Una vez dentro, registraban rápidamente las habitaciones en busca de joyas, dinero en efectivo y objetos de valor. Tras cada golpe, regresaban al coche y se dirigían a otra vivienda cercana, llegando a cometer hasta dos o tres robos en pocas horas.

La operación, desarrollada por el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Santiago en colaboración con el puesto de O Milladoiro (Ames), permitió identificar y detener a dos miembros del grupo, a los que se les imputan delitos de robo con fuerza y pertenencia a organización criminal.

Durante las actuaciones se recuperó una importante cantidad de joyas y efectos sustraídos. Parte de ellos ya han sido devueltos a sus propietarios, aunque aún quedan numerosos objetos pendientes de identificar.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y no descarta nuevas detenciones, mientras solicita la colaboración ciudadana para localizar a los dueños de los objetos recuperados.

Parte de las joyas y objetos sustraídos recuperados por la Guardia Civil durante la operación