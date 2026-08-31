Calendario escolar 2026/27 en Galicia: fechas del 9 de septiembre al 21 de junio, vacaciones y puentes

Abrazos de los más pequeños dejando a sus figuras de apego en su primer día

El calendario escolar 2026/27 en Galicia ya está aprobado y fija las principales fechas que deberán tener en cuenta las familias de cara al nuevo curso. Las clases comenzarán el miércoles 9 de septiembre de 2026 y, con carácter general, finalizarán el lunes 21 de junio de 2027.

La Xunta ha establecido estas fechas para los centros docentes sostenidos con fondos públicos de Galicia a través de una orden publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG). El calendario establece también las vacaciones escolares de Navidad, Entroido y Semana Santa, además de los días no lectivos.

¿Cuándo empiezan las clases en Galicia en 2026?

El inicio de las actividades lectivas está fijado para el 9 de septiembre de 2026 en Educación Infantil, Educación Primaria, ESO, Bachillerato, los primeros cursos de los ciclos formativos de FP y las enseñanzas de régimen especial.

En el caso del alumnado de cuarto curso de Educación Infantil, los centros podrán realizar una incorporación gradual, aunque esta no podrá prolongarse más allá del 15 de septiembre de 2026.

¿Cuándo terminan las clases en Galicia?

El curso escolar finalizará el 21 de junio de 2027 para Educación Infantil, Primaria, ESO y los primeros cursos de los ciclos formativos de grado básico, medio y superior de Formación Profesional.

Existe una excepción para los segundos cursos de los ciclos formativos de FP, cuyas actividades lectivas terminarán el 15 de junio de 2027.

En 2º de Bachillerato, las clases finalizarán de acuerdo con las fechas establecidas para la PAU, por lo que el calendario puede diferir del resto de enseñanzas.

Calendario escolar de Galicia 2026/27: vacaciones

Las principales vacaciones escolares del curso 2026/27 quedan distribuidas de la siguiente manera:

Vacaciones de Navidad: del 22 de diciembre de 2026 al 7 de enero de 2027 , ambos incluidos.

Entroido: los días 8, 9 y 10 de febrero de 2027 .

Semana Santa: del 22 al 29 de marzo de 2027, ambos incluidos.

Estas son las fechas generales fijadas por la Xunta para los centros sostenidos con fondos públicos.

El 7 de diciembre será día no lectivo por el Día de la Enseñanza

Además de los periodos de vacaciones, el calendario escolar de Galicia establece el 7 de diciembre de 2026 como día no lectivo con motivo del Día de la Enseñanza.

A esta fecha se sumarán los festivos laborales de ámbito estatal, autonómico y local que correspondan durante el curso.

Los centros que no tengan una o ninguna de las dos fiestas locales coincidiendo con días lectivos podrán solicitar uno o dos días no lectivos adicionales, que deberán quedar recogidos en su programación general anual y ser autorizados por la correspondiente dirección territorial.

Fechas de las evaluaciones de diagnóstico

El calendario escolar también establece las fechas de las pruebas de evaluación de diagnóstico.

En 4º de Educación Primaria, las pruebas se realizarán entre el 26 y el 30 de abril de 2027.

En 2º de ESO, las evaluaciones de diagnóstico tendrán lugar entre el 19 y el 23 de abril de 2027.