Calendario laboral Galicia 2027: estos son los festivos autonómicos oficiales

Ya es oficial la distribución de los días no laborables para el próximo ejercicio. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este lunes la aprobación definitiva del calendario laboral de Galicia para 2027 tras la reunión semanal de su Gobierno, detallando cuáles serán los festivos autonómicos de Galicia para 2027.

Las dos grandes novedades de la administración autonómica para el nuevo mapa de descansos serán el 19 de marzo (San José) y el 17 de mayo (Día das Letras Galegas), jornadas que completarán el cupo de fechas festivas gestionadas directamente por la comunidad.

¿Por qué San José y las Letras Galegas son festivos en Galicia en 2027?

El máximo mandatario autonómico ha explicado los motivos técnicos por los que el Ejecutivo gallego ha seleccionado estas dos fechas concretas:

El efecto del Año Santo: Al caer el 25 de julio (Santiago Apóstol / Día de Galicia) en domingo, lo que convierte automáticamente a 2027 en Año Santo Xacobeo , el Gobierno gallego ha tenido la oportunidad de liberar esa fecha y optar en su lugar por el 19 de marzo como festivo de carácter autonómico.

La coincidencia del 15 de agosto: Del mismo modo, el Día de la Asunción de la Virgen (15 de agosto) también coincidirá en domingo en el año 2027, motivo por el cual la Xunta ha decidido reubicar ese descanso de obligado cumplimiento en la jornada del 17 de mayo, blindando el tradicional festivo del Día das Letras Galegas.

Distribución de las jornadas según la normativa estatal

La legislación española fija un máximo de 14 festivos obligatorios y remunerados al año. De este total, nueve son festivos de carácter nacional obligatorio que no pueden ser sustituidos por las comunidades autónomas a menos que coincidan en domingo. Estos días fijos son: el 1 de enero, Viernes Santo, 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, y el 6, 8 y 25 de diciembre.

Para completar los 14 días del año, la normativa permite que dos festivos sean seleccionados por cada comunidad autónoma y otros dos por los respectivos ayuntamientos de cada localidad.