Calendario de vacunación en Galicia 2026: lista por edades actualizada

Consulta el calendario de vacunación en Galicia

El nuevo calendario de vacunación en Galicia para 2026 presenta actualizaciones clave que consolidan al sistema del Sergas como uno de los más avanzados del mundo. Con la entrada en vigor de la última pauta este 2 de mayo de 2026, el esquema de inmunización infantil y adolescente incorpora novedades fundamentales, como el refuerzo frente al Meningococo B a los 12 años y la consolidación de la protección contra el VRS.

En este artículo detallamos todas las vacunas por edades, desde el periodo prenatal hasta la etapa adulta, para que las familias gallegas tengan siempre a mano la información oficial actualizada.

Conoce el calendario de vacunación de los niños de Galicia, actualizado el 2 de mayo de 2026.

Calendario de vacunación

A continuación, te dejamos el calendario de vacunación de Galicia al completo, en imagen y archivo.

Calendario de vacunación en Galicia actualizado a marzo de 2026

Documento Calendario de vacunación de los niños de Galicia, en PDF Consúltalo

Cronograma de protección: De la cuna a la adolescencia

El calendario se estructura en tres bloques críticos que garantizan una inmunidad sostenida:

1. El blindaje del primer año (0 a 11 meses)

Protección estacional: Inmunización contra el VRS (Virus Respiratorio Sincitial) para todos los recién nacidos, medida que ha reducido drásticamente las hospitalizaciones por bronquiolitis.

Dosis iniciales (2 y 4 meses): Comienzo de la pauta frente a Meningococo B , Rotavirus , Neumococo y la vacuna Hexavalente (que integra Difteria, Tétanos, Tos ferina, Polio, Hib y Hepatitis B).

Consolidación (6 y 11 meses): Refuerzo de la Hexavalente y Neumococo, junto al inicio de la campaña anual contra la Gripe.

2. Refuerzos en la etapa escolar (12 meses a 6 años)

Hitos del primer año: Incorporación de la Triple Vírica (Sarampión, Rubeóla y Parotiditis) y el primer refuerzo contra Meningococo ACWY .

Segundas dosis: A los 15 meses y 3 años se completa la inmunización contra la Varicela, mientras que a los 6 años se administra el recordatorio de Difteria, Tétanos, Tos ferina y Polio.

3. La vanguardia en la adolescencia (12 y 14 años)