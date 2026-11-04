Un camión obliga a cortar los trenes entre Vigo y A Coruña tras golpear un puente en Pontevedra

POSIBLES DAÑOS

Adif suspendió temporalmente la circulación entre Bifurcación San Amaro y Pontevedra para revisar posibles daños en la estructura, aunque el tráfico quedó restablecido a las 15.30 horas

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Publicado: 04 nov 2026 - 16:51 Actualizado: 04 nov 2026 - 16:59
Trenes en Galicia.
Trenes en Galicia. | La Región

La circulación ferroviaria entre Vigo, Santiago de Compostela y A Coruña sufrió este miércoles una interrupción temporal debido a un incidente provocado por un camión que golpeó un puente próximo a las vías en Pontevedra.

Según informó Adif, el vehículo colisionó con la estructura debido a su altura. Como medida de precaución, el gestor ferroviario suspendió el tráfico en el tramo comprendido entre Bifurcación San Amaro y Pontevedra para comprobar si el impacto había causado daños estructurales en el puente.

La interrupción afectó a la línea que conecta Vigo con Santiago y A Coruña mientras los técnicos evaluaban el estado de la infraestructura. Finalmente, Adif confirmó a través de la red social X que la incidencia había quedado solucionada y que la circulación ferroviaria se había restablecido en torno a las 15,30 horas.

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