Un camión obliga a cortar los trenes entre Vigo y A Coruña tras golpear un puente en Pontevedra

La circulación ferroviaria entre Vigo, Santiago de Compostela y A Coruña sufrió este miércoles una interrupción temporal debido a un incidente provocado por un camión que golpeó un puente próximo a las vías en Pontevedra.

Según informó Adif, el vehículo colisionó con la estructura debido a su altura. Como medida de precaución, el gestor ferroviario suspendió el tráfico en el tramo comprendido entre Bifurcación San Amaro y Pontevedra para comprobar si el impacto había causado daños estructurales en el puente.

La interrupción afectó a la línea que conecta Vigo con Santiago y A Coruña mientras los técnicos evaluaban el estado de la infraestructura. Finalmente, Adif confirmó a través de la red social X que la incidencia había quedado solucionada y que la circulación ferroviaria se había restablecido en torno a las 15,30 horas.