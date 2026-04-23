Cierre total del aeropuerto de Santiago durante 35 días por la renovación de su pista

Imagen de archivo de uno de los paneles del aeropuerto de Lavacolla en Santiago de Compostela.

El aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro (Lavacolla) quedará completamente cerrado al tráfico aéreo desde este 23 de abril y durante 35 días, hasta el 27 de mayo, debido a la ejecución de la fase más compleja de las obras de renovación integral de su pista.

La decisión supone la suspensión total de despegues y aterrizajes, lo que obliga a una reorganización completa del tráfico aéreo en Galicia y al traslado de todas las operaciones a los aeropuertos de A Coruña y Vigo.

La actuación, impulsada por Aena, contempla la renovación profunda del pavimento de la pista, que no se actualizaba desde 2008. Los trabajos incluyen también mejoras en el drenaje, el balizamiento y los sistemas de ayuda a la navegación y aterrizaje en baja visibilidad.

La magnitud de la intervención hace incompatible mantener la actividad aérea, lo que ha obligado a optar por un cierre total temporal del aeropuerto.

Una reorganización del tráfico aéreo en Galicia

Durante este periodo, el aeropuerto de A Coruña-Alvedro será el principal receptor del tráfico desviado, con un notable aumento de operaciones, mientras que Vigo reforzará rutas clave, especialmente con Barcelona.

El plan de contingencia prevé un incremento significativo de vuelos en A Coruña, que asumirá conexiones nacionales e internacionales habituales de Santiago, como Madrid, Barcelona, París, Londres o Palma de Mallorca.

El cierre llega en un momento delicado para la terminal compostelana, que acumula en los últimos años un descenso de tráfico tras la pérdida de rutas y la reducción de actividad de varias aerolíneas.

Las obras buscan precisamente modernizar la infraestructura y mejorar la competitividad del aeropuerto, con el objetivo de recuperar conectividad internacional una vez reabierto.

Tras la finalización de los trabajos, la terminal reanudará su actividad con previsión de incorporar nuevas conexiones internacionales, entre ellas rutas a Nueva York y Marrakech, además de refuerzos en destinos nacionales y europeos.

La reapertura está prevista para el 27 de mayo, fecha en la que el aeropuerto retomará la operativa tras más de un mes de cierre total.