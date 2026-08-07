Las compañías de autobuses recomiendan adelantar los desplazamientos para evitar saturaciones el día del eclipse

Monbus ha recomendado a las personas viajeras que vayan a acudir a las zonas y ciudades preferentes para ver el eclipse del próximo miércoles, 12 de agosto, que adelanten sus desplazamientos y compren sus billetes de autobús evitando las frecuencias más próximas a la hora del fenómeno de cara a "eludir los servicios más saturados".

La compañía reforzará los servicios de ese día en las líneas Vigo-Ferrol y Vigo-A Coruña, cuyos billetes están a la venta desde el pasado lunes. De igual forma, en un comunicado emitido este viernes, también ha recomendado acudir con "antelación suficiente" a las estaciones para minimizar molestias y facilitar la organización de los viajes.

La incorporación de estos servicios especiales ocurre en el marco de las actuaciones coordinadas por la Xunta en relación al eclipse, dentro del que Monbus reforzará el eje atlántico y Arriva las conexiones con A Mariña de Lugo con el fin de reducir los desplazamientos en coche y favorecer una movilidad "segura y ordenada".

Servicios especiales

En la ruta Vigo-Ferrol, Monbus ha organizado un servicio especial con salida a las 12.35 horas y llegada prevista a las 15.30 horas, que se suma a las salidas habituales de las 12.45, 14.45 y 16.35. Por su lado, en la línea Vigo-A Coruña, se ha habilitado una salida a las 14.00 horas, con llegada a las 16.25, que se añade a los servicios regulares de las 6.30, 8.45, 9.35, 10.45, 14.00, 15.35 y 17.35.

Además, en ambos casos, se ha dispuesto de un servicio especial de regreso con salida a las 23.00 horas. Los billetes pueden comprarse a través de la web, en las billeteras de las estaciones y en los propios autobuses.