El complemento autonómico de 218 euros se abonará en el primer trimestre a 36.500 pensionistas gallegos

El titular del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, preside la reunión del Consello de la Xunta.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanzado que "antes de que termine el primer trimestre" se abonará a unos 36.500 perceptores de pensiones no contributivas el complemento autonómico de 218 euros.

La Xunta destina 8 millones de euros al pago de este complemento autonómico, que se realiza en un abono único anual que se ingresa directamente en las cuentas de los pensionistas, sin necesidad de solicitarlo o de hacer ningún trámite.

El Consello de la Xunta ha aprobado este lunes el proyecto de decreto para el pago que se realiza de oficio, con los dos requisitos de que el pensionista tenga residencia habitual en Galicia y que esté en situación de alta en nómina a fecha de 1 de enero de 2026.

El Gobierno gallego concede este complemento de manera interrumpida desde hace 18 años. Esta destinado a personas beneficiarias de pensiones de jubilación y de incapacidad en sus modalidades no contributivas y del subsidio de garantía de ingresos mínimos.

El pago de esta aportación se publicará en el Diario Oficial de Galicia (DOG) en los próximos días.