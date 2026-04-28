Condenan a nueve meses de cárcel a dos acusados de golpear a Yoel Quispe en A Coruña

Los acusados de golpear a Yoel Quispe durante la celebración del primer juicio por la agresión en la que murió el joven de A Coruña.

Dos acusados de golpear a Yoel Quispe, el joven de 22 años fallecido tras ser apuñalado en la Nochebuena de 2023 en la zona de la calle Juan Flórez en A Coruña, han aceptado una condena de nueve meses de cárcel, con suspensión de la pena, en el juicio celebrado este martes en el Penal número 3 de A Coruña.

Inicialmente, para cada uno de ellos, la Fiscalía pedía un año de prisión por unos hechos ocurridos sobre las 06.30 horas del 24 de diciembre de 2023 en la confluencia de las calles Sinfónica de Galicia y Juan Flórez de A Coruña.

En el marco de una “reyerta”, según el Ministerio Público, los ahora condenados agredieron al fallecido con “reiterados puñetazos y patadas”, provocándole, entre otras lesiones, traumatismos en la cabeza. Yoel falleció horas después por la puñalada mortal que se atribuye al único encarcelado por estos hechos.

Tras un acuerdo de conformidad entre las partes personadas —Fiscalía, acusaciones particulares (padre y madre de la víctima) y defensas—, los dos jóvenes aceptaron una condena de nueve meses de prisión por un delito de lesiones, frente a la petición inicial de un año del Ministerio Público, y el pago de 1.500 euros en concepto de responsabilidad civil.

Además, se ha acordado la suspensión de la condena por el plazo de dos años, condicionada al pago de la citada responsabilidad civil y a no cometer nuevos delitos.

La madre de Yoel, Maritza Yovana, visiblemente emocionada, ha mostrado su disconformidad: “Lo han asesinado a mi hijo, desde el primer momento pedí justicia, no fueron tres, fueron más”, ha insistido ante los medios.

“Es un dolor inmenso”, ha añadido entre lágrimas, avanzando que luchará hasta el final “para que no quede impune la muerte de su hijo”.

Su letrado ha sostenido que para esta parte “esto es un homicidio”, motivo por el que no calificaron los hechos como lesiones. “Estamos ante una única unidad de acto”, ha señalado, avanzando que presentarán ante la Audiencia Provincial una solicitud de nulidad de actuaciones.

Mientras tanto, del 1 al 19 de junio, la Audiencia Provincial de A Coruña acogerá otro juicio relacionado con estos hechos, con tres jóvenes en el banquillo de los acusados.

Frente a la postura de la Fiscalía, que pide 14 años de prisión por homicidio para el único joven que está en prisión y el sobreseimiento de la causa para otros dos, la familia sostiene desde el inicio que los tres deben ser juzgados por asesinato.

En relación a su grado de implicación, consideran autor material del asesinato al joven que está en prisión, cooperador necesario al que habría facilitado la navaja y un tercer implicado como encubridor.

Así lo recoge también el auto, que sitúa al presunto autor de la puñalada mortal como autor de asesinato, al segundo como cooperador necesario y al tercero como encubridor, lo que supondría penas de hasta 25 años de prisión para los dos primeros y tres años para el tercero, según la acusación particular.

La postura de las defensas ha sido, mientras tanto, solicitar el sobreseimiento de la causa. Finalmente, la jueza de instrucción ha acordado la apertura de juicio oral con Tribunal del Jurado por asesinato, como plantea la familia, y no por homicidio, como pedía el Ministerio Público para uno de ellos.