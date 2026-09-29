El Congreso aprueba estudiar el cambio de ancho de las vías ferroviarias en Galicia

Una imagen de archivo de las vías de tren en la línea Ourense y Santiago.

El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la creación de una mesa técnica entre el Ministerio de Transportes y la Xunta de Galicia para analizar la posible migración de la red ferroviaria gallega del ancho ibérico al ancho estándar europeo. La iniciativa, impulsada por el PP, salió adelante en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible con los votos favorables del PP, Vox y BNG, mientras que el PSOE se abstuvo y Sumar votó en contra.

La propuesta reclama estudiar de forma específica la situación de Galicia y garantizar la interoperabilidad de la red ferroviaria con el estándar europeo. El texto también pide facilitar a la Xunta y al Congreso el informe remitido por el Ministerio de Transportes a la Unión Europea sobre la posible migración de la red española.

El tramo Ourense-Santiago, en el centro de la propuesta

El diputado ourensano del PP Celso Delgado defendió que, al menos, se estudie la adaptación al ancho europeo de unos 250 kilómetros de vía entre Ourense y Santiago, de manera que este tramo pueda conectarse con el Eje Atlántico.

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Delgado cuestionó la decisión del Ministerio de Transportes de descartar de forma general la migración de las líneas convencionales españolas al ancho estándar europeo. Según el planteamiento defendido por el PP, el cambiador de ancho de Taboadela constituye una barrera para la interoperabilidad ferroviaria y obliga a mantener soluciones de ancho variable.

El debate se produce después de que el Gobierno trasladase a la Unión Europea un análisis en el que se descartaba adaptar los aproximadamente 13.000 kilómetros de red convencional española al ancho estándar por el elevado coste y el impacto que tendrían unas obras prolongadas durante décadas.

Desde el PSOE, la diputada gallega Patricia Otero defendió mantener la planificación actual y cuestionó la propuesta de acometer obras durante un periodo prolongado. Por su parte, el diputado de Sumar Manuel Lago consideró que trasladar el cambiador de Taboadela a Santiago no resolvería el problema de fondo.

La iniciativa también plantea una mesa técnica similar entre el Ministerio de Transportes y el Principado de Asturias para abordar la situación de la red ferroviaria asturiana.