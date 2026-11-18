Momento del traslado de los detenidos en la provincia de Segovia tras cometer un robo con violencia en una vivienda de Ribeira.

La Guardia Civil de Segovia ha detenido a cuatro personas como presuntas autoras de un robo en una vivienda de Ribeira (A Coruña), donde emplearon la violencia y la intimidación contra la moradora, que les sorprendió mientras cometían el asalto.

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Soria, los hechos tuvieron lugar el pasado viernes, día 13, cuando se tuvo conocimiento de un asalto a una vivienda de Ribeira, cometido por cuatro individuos que accedieron al inmueble y, al ser sorprendidos por la moradora, emplearon la violencia y la intimidación contra ella para asegurar su huida, tras apoderarse de diversas joyas y dinero en efectivo.

A raíz de las primeras pesquisas e investigaciones realizadas, se obtuvieron indicios de que los sospechosos podrían estar desplazándose por carretera desde Galicia hacia la Comunidad de Madrid, por lo que se estableció un dispositivo coordinado de búsqueda e interceptación en las principales vías de comunicación, en el que participaron miembros de la Comandancia de Segovia.

El operativo dio resultado positivo y ese mismo día los agentes lograron localizar e interceptar un turismo que coincidía plenamente con las características del vehículo sospechoso y que circulaba por la AP-6, a la altura de El Espinar.

En el interior del automóvil viajaban cuatro ocupantes, dos de nacionalidad española y otros dos ucraniana, de entre 31 y 60 años, todos con numerosos antecedentes policiales por hechos de similar naturaleza, concretamente por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

Durante el transcurso de la identificación se observó cómo los ocupantes intentaban deshacerse discretamente de una bolsa, pero, tras recuperar y examinar el contenido del envoltorio, los agentes encontraron en su interior un importante lote de joyas cuya descripción coincidía con las piezas robadas denunciadas horas antes.

Posteriormente, efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) se hicieron cargo de la instrucción de las diligencias y realizaron las oportunas gestiones de verificación con la víctima del asalto.

Tras reconocer esta sin género de dudas los efectos como de su propiedad, se procedió a la detención formal de los cuatro implicados, que fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Segovia, cuya autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional para todos ellos.