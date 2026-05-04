Cuntis se despide de Enrique Portela, exconcejal del BNG

Enrique Portela, exconcejal del BNG en Cuntis (Pontevedra) y docente, falleció el pasado fin de semana a los 37 años. Actualmente, ejercía como profesor en el Instituto Castro Alobre, en Vilagarcía de Arousa.

Natural de la parroquia de Castrolandín, en la localidad de Cuntis, fue candidato a la alcaldía en las elecciones municipales de 2015 y formó parte del posterior gobierno en coalición, desde las áreas de cultura, educación y patrimonio.

La rama local del BNG lo despidió con un “hondo pesar” en un mensaje en sus redes sociales. También el C.D. Bamio, donde jugaba desde el pasado verano como parte del equipo de veteranos, lamentó su pérdida y envió un “mensaje de cariño” a sus familiares y seres queridos.

Además, distintas muestras de condolencia en el ámbito educativo, político y vecinal reflejan la huella personal y profesional que deja en los entornos en los que participó.