El delegado de Loterías acusado de encubrir a su hermano para quedarse un boleto millonario: "Seguí órdenes de la SELAE"

El delegado de Loterías en A Coruña, Miguel Reija, -- acusado de encubrir a su hermano el lotero, Manuel, juzgado, a su vez, por presuntamente apropiarse, en 2012, de una primitiva premiada con 4,7 millones de euros y ocultar la información del premio a su legítimo dueño -- ha manifestado que no avisó a la Policía porque no vio "actitud ilícita".

"Todas mis actuaciones fueron órdenes directas de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), nunca mías", ha indicado en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña por el que se sientan en el banquillo de los acusados él y su hermano. "No había protocolo", ha insistido en línea con lo asegurado en las testificales por otros delegados de Loterías.

"Hay de todo", ha dicho al ser preguntado por la fiscal si es habitual que haya administradores que comprueben boletos que se encuentran en el establecimiento.

De su hermano, ha afirmado que llevó hasta la delegación provincial un grupo de boletos, entre los que estaba el premiado, y que le explicó que comprobó dos veces si tenían premio. "La di totalmente por buena", ha añadido en relación a la versión que le contó Manuel Reija.

Posibles huellas

"Lo primero que hice fue meterlo en una bolsa de plástico para proteger las huellas si las hubiera", ha aseverado sobre el boleto para incidir en que se puso en el lugar del posible propietario, motivo por el que le aconsejó a su hermano que lo llevara de nuevo a la administración por si alguien lo reclamaba.

Tras estas primeras decisiones, ha precisado que optó por pedir consejo a otros delegados de Loterías y comunicar personalmente lo sucedido a la Sociedad de Loterías del Estado. Mientras, ha admitido que no pensó que los otros boletos pudiesen tener huellas y ha recalcado que las decisiones en este caso las tomó como "delegado" no como hermano.

Reclamación de cobro

A su vez, ha explicado que a la administración que dio el premio -- otra distinta a la de su hermano -- les felicitó por haber vendido el boleto premiado y que le dijo del mismo "ha aparecido y no me llames más por este tema, si alguien pregunta que venga a la delegación".

No obstante, ha rechazado que le dijese que estuviese cobrado. Con ello, ha aseverado que buscó "proteger" a la dueña porque "preguntar si un premio está cobrado se puede considerar sospecha de blanqueo de capitales".

Por otra parte, ha confirmado que tramitó la reclamación de su hermano sobre el premio, pero ha aseverado que se hizo para "evitar la caducidad del boleto", no porque fuese propiamente "una petición de cobro", como sostienen Fiscalía y acusaciones.

"Porque nosotros tenemos registro oficial", ha apuntado para explicar por qué se hizo a través de la delegación provincial esta reclamación de cobro y justificar por qué su hermano no lo envío directamente a la SELAE. De esta, ha afirmado que las opciones que planteó eran reclamar el premio o un expediente de hallazgo, lo que finalmente se hizo.

Dos familias lo reclaman

Fiscalía solicita para el lotero seis años de cárcel por un delito de estafa o, alternativamente, por apropiación indebida. Para el delegado provincial de Loterías pide la misma pena de prisión por blanqueo de capitales o por encubrimiento.

Junto a la posible responsabilidad penal de ambos acusados, en el juicio también se dirime quién es el legítimo propietario, con dos familias ejerciendo la acusación particular: la viuda y la hija del hombre al que la Policía considera, tras una investigación policial en 2018, el verdadero dueño y la de otra persona -- también fallecida como el primero -- que llegó en su momento a hacer una reclamación, pero descartándose que fuese el dueño.

Hechos

Según el Ministerio Público, el hombre ya fallecido, al que se considera el propietario, acudió en julio de 2012 al establecimiento del lotero para comprobar si los boletos que tenían estaban premiados. Sin embargo, sostiene el Ministerio Público, el acusado "conocedor del alto importe del premio, se lo quedó para así, junto con los demás boletos, y no comunicó al apostante dicho extremo ni tampoco le devolvió el resguardo ni el comprobante expedido por el terminal".

"Con el boleto en su poder y completamente seguro del alto valor que tenía, ese mismo día acudió a la delegación provincial de Loterías y Apuestas del Estado de A Coruña", en la que estaba al frente su hermano "con la finalidad de acelerar los trámites del cobro del resguardo, prescindiendo de cualquier procedimiento reglado y como si fuese legítimo poseedor".

"Siendo plenamente consciente de la ilegitimidad de la posesión de este título por parte de su hermano", asegura que este "se dispuso a allanar el camino" con actos tendentes "a disfrazar el verdadero origen del boleto" a los efectos de que se pudiese "hacer efectivo el premio". También señala que "omitió toda actuación, como delegado provincial, que pudiese servir para verificar el origen real" del mismo.