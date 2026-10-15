El derrumbe de una planta en un edificio en obras deja varios trabajadores atrapados en el centro de Vigo

Un accidente laboral registrado este jueves en el centro de Vigo ha provocado el derrumbe de una planta de un edificio en obras, dejando a varios trabajadores atrapados en su interior. Todos los afectados han sido rescatados con vida, aunque todavía se desconoce el alcance de sus posibles lesiones.

El suceso se produjo poco antes de las 11:00 horas en la calle García Barbón, en las inmediaciones de la iglesia de Santiago de Vigo, cuando cedió una de las plantas del inmueble en el que se estaban realizando trabajos de reforma.

Amplio dispositivo de emergencias y cortes de tráfico

El derrumbe obligó a movilizar tres ambulancias y dos camiones de bomberos, además de varias patrullas de la Policía Local y la Policía Nacional. Los equipos de emergencia lograron rescatar con vida a los trabajadores que habían quedado atrapados, si bien por el momento no se ha confirmado su estado ni la gravedad de las posibles heridas.

El operativo también obligó a cortar el tráfico en el centro de Vigo mientras intervenían los servicios de emergencia.

Por ahora, no han trascendido las causas que provocaron el derrumbe de la planta del edificio.