Desarticuladas dos bandas que robaban en viviendas por toda España: una cayó en A Coruña

La Policía Nacional ha desarticulado dos grupos criminales itinerantes especializados en robos con fuerza en viviendas que actuaban por distintos puntos de España. Una de las organizaciones fue sorprendida en plena comisión de un robo en A Coruña.

Las dos investigaciones se han saldado con siete personas detenidas y 32 hechos delictivos esclarecidos. Cinco de los arrestados han ingresado en prisión provisional por orden judicial.

Según informa la Policía Nacional, ambas organizaciones estaban perfectamente estructuradas y se desplazaban entre distintas comunidades autónomas para seleccionar viviendas y sustraer principalmente joyas, relojes, dinero en efectivo y otros objetos de valor.

Una banda utilizaba el método de impresión de llaves

La primera investigación comenzó en abril de 2025, cuando los agentes detectaron la actividad de un grupo formado por cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, especializado en robos en domicilios.

Los investigadores descubrieron que utilizaban dos viviendas de seguridad, situadas en Arganda del Rey y Madrid, desde las que organizaban sus desplazamientos por España. Las dos mujeres se encargaban de la logística, incluida la búsqueda de alojamientos y vehículos. Para dificultar su identificación, alternaban coches de alquiler con otros registrados a nombre de testaferros. Los dos hombres eran los encargados de ejecutar los robos. Uno accedía al edificio mientras el otro permanecía en el exterior vigilando y ambos mantenían comunicación permanente.

Cuando comprobaban que los moradores habían abandonado la vivienda, utilizaban el método conocido como impressioning, una técnica que permite abrir determinadas cerraduras sin dejar daños visibles.

Los agentes atribuyen a este grupo 18 robos con fuerza en viviendas.

La investigación culminó con la detención de los dos hombres cuando acababan de cometer un robo en A Coruña. En ese momento llevaban joyas, dinero en efectivo y herramientas especializadas para abrir puertas. También tenían un potente imán con el que ocultaban los útiles adheridos a la carrocería del vehículo.

Posteriormente fueron arrestadas las dos mujeres durante los registros de los domicilios utilizados por la organización. Los agentes encontraron más joyas, herramientas para la apertura de puertas y un vehículo de alta gama. Los dos hombres ingresaron en prisión provisional.

La Policía pide avisar ante marcas en las puertas

Las investigaciones continúan abiertas para determinar si las organizaciones están relacionadas con otros robos y localizar a los propietarios de los objetos recuperados.

La Policía Nacional recomienda extremar las precauciones para evitar este tipo de asaltos. Entre las medidas aconsejadas se encuentra la instalación de cámaras interiores con grabación y visualización online, además de utilizar luces con temporizadores para simular que la vivienda está ocupada.

También recomienda no bajar completamente las persianas, ya que puede ser una señal para los delincuentes de que el domicilio está vacío.

Los agentes piden además llamar al 091 y no manipular nada si se detectan señales sospechosas en la puerta, como testigos de plástico, hilos de pegamento, plastilina, pequeños trozos de papel u objetos colocados de forma extraña, ya que podrían ser marcas utilizadas para comprobar si la vivienda está ocupada.