Desarticulado un punto de venta y elaboración de drogas con un detenido en Vigo

La Policía Nacional de la Comisaría de Vigo ha desarticulado un punto negro de venta y "cocinado" de drogas en el entorno de la calle Aragón, en un operativo en el que ha sido detenido un hombre y se han intervenido 30 gramos de heroína, 2 gramos de cocaína, 42 gramos de hachís y 1.000 euros en efectivo, además de otros materiales para la manipulación de los estupefacientes.

Según han informado fuentes policiales, la actuación se llevó a cabo este jueves en un inmueble del entorno de la calle Aragón, donde se contó con el apoyo de efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).

Durante el registro, los agentes localizaron diversas cantidades de droga distribuidas en varios puntos de la vivienda, así como material destinado a su manipulación y preparación. En total, se incautaron 30 gramos de heroína, 42 gramos de hachís, 2 gramos de cocaína, 1.000 euros en efectivo y útiles empleados para el 'cocinado', entre ellos recipientes, instrumentos de calentamiento, elementos para el corte y otros objetos utilizados habitualmente para la elaboración de dosis.

La actuación culminó con la detención de una persona por un presunto delito de tráfico de drogas, que fue trasladada a dependencias policiales para la práctica de las diligencias oportunas.

Este viernes el hombre fue puesto a disposición judicial, y el Tribunal de Instancia de Vigo ha acordado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza por un presunto delito contra la salud pública. La investigación policial se mantiene abierta, sin descartarse nuevas detenciones.

Según ha señalado la Policía, la vivienda investigada había sido identificada como “un punto de actividad ilícita sostenida”, con un flujo constante de personas y movimientos que afectaban a la tranquilidad del entorno.