Detenido por agarrar del cuello y golpear a una auxiliar de enfermería en un hospital de Lugo
ATENCIÓN A UN FAMILIAR
El detenido, acompañante de un paciente, habría golpeado a la auxiliar cuando intentaba atender a su familiar y después la sujetó por el cuello, llegando a intentar agredir también a una segunda enfermera que acudió en su ayuda.
La Policía Nacional detuvo en Lugo a un hombre por agredir a una auxiliar de enfermería en el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), mientras la profesional sanitaria trataba de atender a un paciente.
Según informa dicho cuerpo de seguridad, el varón era el acompañante de un paciente y, cuando la auxiliar se disponía a atender a su familiar, comenzó a golpearla. Pese a intentar salir de la habitación, el hombre se lo impidió, aunque ella logró pulsar el timbre y pedir ayuda.
Así, una enfermera acudió al cuarto, donde encontró al varón sujetando por el cuello a su compañera. El hombre también intentó agredir a esta segunda profesional, que logró esquivar el golpe. Por estos hechos, el individuo fue detenido como presunto autor de un delito de atentado a funcionario público.
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