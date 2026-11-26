La Policía Nacional detuvo en Lugo a un hombre por agredir a una auxiliar de enfermería en el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), mientras la profesional sanitaria trataba de atender a un paciente.

Según informa dicho cuerpo de seguridad, el varón era el acompañante de un paciente y, cuando la auxiliar se disponía a atender a su familiar, comenzó a golpearla. Pese a intentar salir de la habitación, el hombre se lo impidió, aunque ella logró pulsar el timbre y pedir ayuda.

Así, una enfermera acudió al cuarto, donde encontró al varón sujetando por el cuello a su compañera. El hombre también intentó agredir a esta segunda profesional, que logró esquivar el golpe. Por estos hechos, el individuo fue detenido como presunto autor de un delito de atentado a funcionario público.