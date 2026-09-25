Detenido en Ordes un hombre de 37 años por mantener relaciones sexuales con una menor de 16 años

Un coche de una patrulla de la Guardia Civil en una imagen de archivo.

La Guardia Civil ha detenido en Ordes (A Coruña) a un hombre de 37 años como presunto autor de un delito contra la libertad sexual de una menor de 16 años. El arresto se produjo este jueves en las inmediaciones del IES Maruxa Mallo, donde estudia la joven.

La investigación se inició después de que una persona del entorno de la menor alertase de la situación. La Policía Local de Ordes puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil y ambos cuerpos establecieron un dispositivo para identificar al sospechoso y proceder a su detención.

Según las primeras pesquisas, el hombre habría mantenido diversos encuentros de carácter sexual con la menor. La legislación española establece en los 16 años la edad mínima general para prestar consentimiento sexual, por lo que los hechos están siendo investigados por la Guardia Civil.

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Libertad provisional

Tras su detención, el hombre pasó este viernes a disposición judicial. El juzgado encargado del caso decretó su puesta en libertad provisional, aunque con medidas cautelares: tiene prohibido acercarse y comunicarse con la menor.

La Guardia Civil ha pedido especial cautela para preservar la identidad de la joven y evitar cualquier circunstancia que pueda contribuir a su victimización.

La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias de los hechos y determinar las posibles responsabilidades penales.