Detenido en Ordes por tráfico de drogas y le intervienen 100 dosis de hachís ocultas en "zulos" en el monte

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un varón en Ordes (A Coruña) como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, y le han intervenido más de un centenar de dosis de hachís, ocultas en varios "zulos" en el monte.

La intervención policial, bautizada como Operación Veraniega, ha sido llevada a cabo por el equipo ROCA de la Guardia Civil de Santiago y ha permitido desactivar un punto negro de venta de droga al menudeo.

Las pesquisas se iniciaron al detectarse la presencia habitual de personas en el entorno de un parque de Ordes. Las vigilancias permitieron comprobar que una persona se dedicaba a vender hachís al menudeo en la zona. Se trataba de un varón ya conocido por las fuerzas policiales, por haber sido arrestado anteriormente hasta en tres ocasiones por hechos similares.

Los agentes comprobaron que este individuo tenía la droga oculta en varios "zulos" en una zona de monte próxima, a los que acudía a abastecerse para realizar las ventas. El sospechoso fue detenido tras realizar una de sus transacciones.

En esos escondites, la Guardia Civil encontró más de un centenar de dosis de hachís en bolsitas de plástico, así como dinero fraccionado. El detenido fue puesto a disposición del juzgado.