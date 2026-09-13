Detenido en Ponteareas un hombre acusado de matar a su madre con un arma blanca

La Guardia Civil ha detenido este domingo en Ponteareas (Pontevedra) a un hombre como presunto autor de la muerte de su madre. El cuerpo de la mujer fue localizado con signos de violencia y heridas producidas por un arma blanca, según la información facilitada por los agentes.

Tras las primeras actuaciones y la inspección del lugar, se procedió a detener al hijo de la fallecida, al que se atribuye inicialmente la presunta autoría de los hechos. El detenido se encuentra bajo custodia de la Guardia Civil, mientras los investigadores tratan de esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte y las causas que pudieron desencadenar el suceso.

La investigación permanece abierta y serán las diligencias policiales y judiciales las que permitan determinar qué ocurrió exactamente, así como concretar las circunstancias de la muerte y la posible responsabilidad del arrestado.